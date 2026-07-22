Șoferii care circulă în Grecia riscă o amendă de 350 de euro, suspendarea permisului și reținerea actelor mașinii pentru 30 de zile dacă nu opresc motorul atunci când vehiculul rămâne imobilizat mai mult timp într-un tunel. Regula este prevăzută în noul Cod Rutier elen și urmărește reducerea acumulării gazelor de eșapament în spațiile închise, potrivit carandmotor.gr.

Articolul 33 din noul Cod Rutier elen reglementează circulația pe autostrăzi, drumuri expres și în tuneluri. Potrivit acestei prevederi, conducătorii auto trebuie să oprească motorul atunci când vehiculul rămâne imobilizat pentru o perioadă îndelungată în interiorul unui tunel.

Șoferii care lasă motorul pornit în aceste condiții riscă:

o amendă de 350 de euro;

suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile;

reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor pentru aceeași perioadă.

Măsura are rolul de a limita acumularea gazelor de eșapament în spațiile închise, unde emisiile pot afecta sănătatea persoanelor aflate în trafic.

Un motor care funcționează la ralanti continuă să consume combustibil chiar dacă mașina nu se deplasează.

Există ideea că menținerea motorului pornit ar fi mai economică decât oprirea și repornirea acestuia. Specialiștii arată însă că acest lucru nu este valabil în majoritatea situațiilor.

Dacă motorul funcționează la ralanti mai mult de aproximativ 30 de secunde, consumul de combustibil poate deveni mai mare decât cel necesar pentru oprirea și repornirea lui. Cantitatea consumată diferă în funcție de modelul mașinii și de tipul de motorizare.

Menținerea motorului pornit pentru perioade lungi poate avea efecte și asupra componentelor vehiculului.

În timpul funcționării la ralanti se pot forma mai multe reziduuri decât în regimul normal de mers. Depunerile se pot acumula în motor și pot afecta în timp componente precum filtrul de particule sau catalizatorul.

Uleiul de motor își poate pierde mai repede proprietățile de lubrifiere, ceea ce poate duce la necesitatea înlocuirii sale înainte de intervalul recomandat de producător.

Astfel, lăsarea motorului pornit inutil nu înseamnă doar un consum suplimentar de carburant, ci poate contribui și la uzura unor componente.

Motorul pornit continuă să elimine dioxid de carbon și alte gaze de eșapament chiar și atunci când autoturismul staționează. Emisiile pot ajunge în habitaclul mașinii, în special dacă geamurile sunt deschise, și îi pot afecta și pe ceilalți participanți la trafic. Riscul este mai mare în tuneluri, unde aerul circulă mai greu, iar gazele se pot acumula într-un spațiu limitat. Din acest motiv, autoritățile elene au introdus obligația opririi motorului în cazul unei imobilizări prelungite.

Cantitatea de noxe diferă de la un automobil la altul, însă orice motor termic aflat în funcțiune produce emisii chiar dacă vehiculul nu se deplasează.

Grecia nu este singura țară europeană care sancționează funcționarea inutilă a motorului. În Spania, de exemplu, mai multe orașe au introdus amenzi pentru șoferii care mențin motorul pornit fără motiv. Nu există însă o regulă unică aplicabilă la nivel național.

Fiecare municipalitate poate stabili propriile restricții și valoarea sancțiunilor, în funcție de măsurile locale pentru reducerea poluării. Pentru șoferii care călătoresc în Grecia, regula importantă este oprirea motorului atunci când mașina rămâne blocată mai mult timp într-un tunel. În caz contrar, sancțiunile pot include atât amenda de 350 de euro, cât și suspendarea dreptului de a conduce.