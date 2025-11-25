Regizorul care a înnobilat filmul românesc - o tragică dispariție de acum 31 de ani

Gheorghe Vitanidis a realizat minuni cinematografice în trei decenii de activitate regizorală. Nu cred că astăzi este vreun român care să fie pasionat de filme în general și să nu fi auzit de Gheorghe Vitanidis. Originar dintr-o familie greacă de elită. Gheorghe Vitanidis s-a născut la 1 octombrie 1929 în Mangalia.

A debutat ca asistent de regie, la filmul Ciulinii Bărăganului, în 1958. Vor urma trei decenii în care arta sa regizorală va face ca să aibă succes. Filmul istoric, filmul de ficțiune inspirat din istorie, dar și filmul dramatic, social, politic sunt genuri pe care le-a realizat.

De numele său se leagă câteva filme istorice de succes, Burebista realizat cu ocazia celebrării de către statul român a apariției în anul 1980 a statului centralizat dac condus de Burebista. A reușit prin distribuirea lui Vlad Rădescu, nepotul generalului Rădescu, cel mai tulburător film despre Ciprian Porumbescu. Vlad Rădescu, de curând aniversat, era încă student când a fost cooptat de Vitanidis pentru rolul marelui compozitor.

Tot lui i se datorează și marea capodoperă cinematografică dedicată marelui Dimitre Cantemir. Pentru că acest an a fost anul Dimitrie Cantemir și anul Ciprian Porumbescu, cinematografic, cel care i-a valorificat excepțional a fost regizorul Gheorghe Vitanidis.

Desigur, a mai făcut și multe alte filme, chiar două dintre filmele seriei Mărgelatu, Masca de Argint și Colierul de Turcoaze. În acesta din urmă, Florin Piersic Sr a fost bucuros nespus să îl vadă jucând, la propunerea marelui regizor pe fiul său, actorul Florin Piersic jr. Este o singură secvență, la începutul filmului, când Mărgelatu este chemat de un curier, curierul fiind jucat de fiul marelui actor, titular al rolului Mărgelatu.

A mai făcut filme politice precum Răutăciosul Adolescent, Facerea Lumii, Clipa, Dragostea și Revoluția. În acestea două din urmă, analizează dur imixtiunea politicii de cadre în viața de familie a unui inginer ambițios, dar care se simte încorsetat într-o căsnicie în care soția ăl folosește ca pe un instrument de parvenire socială. Filmul critică în fundal abuzurile comuniste din perioada colectivizării și naționalizării, eroul principal, fiind îndrăgostit de o arhitectă care ajunge în această poziție deși tatăl ei fusese închis ca dușman al poporului, iar ea, scoasă din toate școlile din România.

Gheorghe Vitanindis a decedat fulgerător la 25 noiembrie 1994, la Atena, Grecia, ca urmare a unui atac de cord. Prietenul care îl însoțea, Anton Traian Antoniadis, în prezent Președintele Comunității Elene din Constanța, a făcut tot ce i-a stat în putință să îl salveze, din păcate, marele regizor nemaiputând fi salvat.

Păcat că moartea l-a răpit dintre noi într-o epocă în care filmul românesc a intrat într-un con de umbră.