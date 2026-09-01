Regina Mette-Marit a fost însoțită marți de soțul său, noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, la Spitalul Național din Oslo, la doar câteva ore după ceremonia în care acesta a depus jurământul de suveran. Regina, în vârstă de 53 de ani, nu a participat la eveniment din cauza unor complicații apărute după transplantul de plămâni efectuat în luna iunie. Potrivit agenției NTB, regele a fost văzut ulterior părăsind unitatea medicală, însă regina nu.

Fotografiile publicate în presa norvegiană o arată pe Mette-Marit coborând dintr-un automobil condus chiar de regele Haakon al VIII-lea, în fața spitalului.

Contactat de AFP, biroul de presă al Palatului Regal din Oslo a făcut trimitere la comunicatul transmis în cursul dimineții. Palatul anunțase atunci că Mette-Marit nu va putea participa la ceremonia în care soțul său urma să depună jurământul în fața Parlamentului, din cauza unor "complicaţii" medicale.

Regina a fost diagnosticată cu o maladie pulmonară incurabilă și a fost supusă unui transplant de plămâni pe 17 iunie.

„Nu este ceva neobişnuit să apară complicaţii după un transplant pulmonar. Regina a întâmpinat complicaţii în mai multe rânduri după operaţie, inclusiv astăzi", a declarat medicul Are Holm în acel comunicat. „Prin urmare, ea va trebui să rămână sub supraveghere medicală pe parcursul întregii zile", a adăugat el.

Prezența reginei Mette-Marit la ceremonia de marți fusese anunțată de Palatul Regal cu o zi înainte.

Luni, ea participase la depunerea sicriului regelui Harald al V-lea, tatăl lui Haakon, care a murit vineri la vârsta de 89 de ani.

Mette-Marit a apărut apoi alături de familia regală norvegiană pe peluza Palatului Regal din Oslo, unde membrii familiei au privit florile depuse de miile de oameni după moartea fostului suveran.

Haakon, în vârstă de 53 de ani, a devenit automat rege vineri, în momentul morții tatălui său.

Noul suveran a depus jurământul de credință în fața Parlamentului norvegian la începutul după-amiezii de marți.

Ceremonia reprezintă o etapă instituțională care simbolizează limitele impuse prerogativelor monarhului de Constituția Norvegiei.