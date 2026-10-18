Regina Maria avea să înceapă exact acum un secol, la 18 octombrie 1926, o vizită în Statele Unite ale Americii. Această vizită avea să cuprindă inclusiv o primire la Casa Albă, o oprire la Philadelphia dar și o călătorie pe cuprinsul SUA. Turneul american de va încheia la 24 noiembrie 1926.

Anul 1926 era destul de departe după finalul prelungit al Conferințelor de Pace de la Paris din 1919-1920. Adică după rediscutarea păcii cu Turcia republicană la Lausanne în 1923. Regina dorea să ajungă într-o citadelă a republicanismului.

Regina Maria era soacra Balcanilor. O fiică devenise regina Iugoslaviei, o altă fiică va fi regina Greciei. Fiul ei cel mare, Carol se căsătorise cu o prințesă din Grecia. Cum Balcanii interesau inclusiv America, vizita Reginei erau una de interes și pentru americani. 10 000 new-yorkezi s-au înghesuit pe Broadway ca la o mare proiecție cinematografică. Nu în fiecare zi vedeau o regină în carne și oase. Frumoasă, zâmbitoare, englezoaică-rusoaică de origine, Regina a adus cu ea și o parte din copiii săi.

Imaginile și filmările de arhivă arată cum a plouat cu tone de confetti. Uralele erau asemeni celor care i-au întâmpinat pe eroii de război. Regina pășise pe pământ american pe 18 octombrie 1926, vaporul care a traversat Oceanul ajungând la New York, trecând prin fața Statuii Libertății. Va sta aici până pe 24 noienbrie 1926.

Președintele Calvin Coolidge a fost încântat să primească vizita suveranei române la 19 octombrie 1926. Ea chiar scrisese o povestire cu obiceiuri românești frumos ilustrată cu desene. Povestirea era în engleză. Era un cadou pentru copiii americani. La Casa Albă, a ajuns pe 19 octombrie 1926.Regina avea să noteze în Memoriile sale cât de avansat era protocolul american, deși Președintele este ales prin vot pentru mandate de patru ani.

Regina a apreciat manierele și eleganța dusă la extrem a protocolului pe care l-a implementat cât a durat vizita, Președintele SUA. Regina a remarcat-o și pe Prima Doamnă, Grace Coolidge. A mai remarcat și stilul laconic de comunicare al Președintelui SUA.

Regina Maria nu s-a limitat doar la vizita de la Casa Albă. A mers la Legația României din Washington DC apoi a depus o coroană tricoloră la legendarul Cimitir al Eroilor Americani, Arlington. A urmat o excursie în Vestul SUA, la invitația unui milonar american, Samuel Hill. Regina voia să vadă fermele. Știa că mulți români sprijiniseră Unirea, așa cum o făcuse marele patriot român din ardeal trimis în SUA, Vasile Stoica. În Războiul Civil American, luptaseră de partea Nordului, George Pomutz, Eugen Ghica-Comănești, Emanoil Boteanu, Eugen Alcaz, Nicolae Dunca, acesta din urmă, căzând într-o luptă pe pământ american.

Dorea să le mulțumească tuturor. Regina știa că maghiarii aveau o diaspora foarte puternică. Generalul american Harry Hill Bandholtz, reprezentantul Comisiei Inter-Aliate de la finalu Primului Război Mondial, aflat la Budapesta ceruse insistent ca Armata română să se retragă din Budapesta imediat după ocuparea sa în august 1919. Statuia generalului american ridicată de maghiari în anii următori, va supraviețui, deși SUA și Ungaria au fost în stare de război în Al Doilea Război Mondial.

Ca o paranteză, la 11-12 iulie 1989, când George Bush Sr., Președintele SUA a vizitat Budapesta, Ungaria comunistă care, spre deosebire de România lui Ceaușescu încercase să se înscrie pe calea reformelor, a avut grijă ca traseul vizitei Președintelui american să treacă pe la statuia generalului Harry Hill Bandholtz.

La 18 octombrie 1867, în Alaska, la Sitka, Imperiul Rus preda suveranitatea asupra Alaskăi către SUA. Tratatul bilateral care prevedea achiziționarea Peninsulei Alaska de către SUA, contra sumei de 7,2 milioane dolari se semnase la 30 martie 1867. Creierul care negociase tratatul era generalul american de origine română, veteran al Războiului Civil, George Pomuț (31 nai 1818, Gyula-12 octombrie 1882, Sankt Petersburg), consulul general al SUA, la Sankt Petersburg.