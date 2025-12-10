Regina Camilla a trecut peste penumonie cu ajutorul unui serial. Toată lumea s-a mirat de această declarație

Regina Camilla a vizitat, marți, platoul serialului „Rivals”, produs pentru Disney+, pentru a-i aduce un omagiu prietenei sale Jilly Cooper. Regretata autoare britanică a murit în luna octombrie. Partenera de viață a Regelui Charles a fost prezentă în studiourile din Bristol, unde se filmează al doilea sezonul al serialului, potrivit The Telegraph.

Potrivit sursei, serialul este unul dintre cele mai mari proiecte produse pentru Disney+ în afara Statelor Unite.

În fața actorilor, Camilla a declarat că serialul a ajutat-o să treacă peste o perioadă dificilă.

„M-a ajutat să trec peste pneumonie. Am vizionat toate episoadele și m-am simțit mult mai bine după”, a spus Regina.

Aceasta a subliniat cât de mult a apreciat cărțile lui Cooper și modul în care adaptarea pentru televiziune a adus la viață lumea creată de autoare.

Vizita sa a reprezentat un gest de apreciere pentru contribuția culturală a lui Jilly Cooper, cunoscută pentru seria sa „Rutshire Chronicles”, care a inspirat „Rivals”.

Autoarea, care a fost producător executiv al primului sezon, a declarat anterior că personajul Rupert Campbell-Black este inspirat parțial de fostul soț al Reginei, Andrew Parker Bowles. Membri ai familiei lui Cooper au fost prezenți în timpul vizitei, primind condoleanțe și cuvinte de admirație din partea Reginei.

Pe platoul de filmare, Camilla s-a întâlnit cu actorii principali, inclusiv cu Alex Hassall, care îl interpretează pe Campbell-Black, David Tennant, Bella Maclean, Nafessa Williams, Victoria Smurfitt și Oliver Chris. De asemenea, Regina a vizitat echipa de producție și departamentul de costume, unde a admirat ținutele și decorurile specifice perioadei prezentate în serial.

Sezonul 2 al „Rivals” se află în plină producție și va fi lansat anul viitor. Primul sezon a câștigat premii și s-a bucurat de un real succes pe plan internațional, consolidând poziția Disney+ în producțiile de televiziune britanice. Vizita Reginei Camilla a fost percepută nu doar ca un gest personal, ci și ca un semnal de sprijin pentru industria creativă britanică, mai arată sursa.