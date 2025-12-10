Monden

Regina Camilla a trecut peste penumonie cu ajutorul unui serial. Toată lumea s-a mirat de această declarație

Comentează știrea
Regina Camilla a trecut peste penumonie cu ajutorul unui serial. Toată lumea s-a mirat de această declarațieCamilla. Sursa foto: Captură video/ Instagram
Din cuprinsul articolului

Regina Camilla a vizitat, marți, platoul serialului „Rivals”, produs pentru Disney+, pentru a-i aduce un omagiu prietenei sale Jilly Cooper. Regretata autoare britanică a murit în luna octombrie. Partenera de viață a Regelui Charles a fost prezentă în studiourile din Bristol, unde se filmează al doilea sezonul al serialului, potrivit The Telegraph.

Regina Camilla, vizită pe platourile de filmare

Potrivit sursei, serialul este unul dintre cele mai mari proiecte produse pentru Disney+ în afara Statelor Unite.

În fața actorilor, Camilla a declarat că serialul a ajutat-o să treacă peste o perioadă dificilă.

„M-a ajutat să trec peste pneumonie. Am vizionat toate episoadele și m-am simțit mult mai bine după”, a spus Regina.

Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial Times
Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial Times

Aceasta a subliniat cât de mult a apreciat cărțile lui Cooper și modul în care adaptarea pentru televiziune a adus la viață lumea creată de autoare.

Jilly Cooper

Jilly Cooper. Sursa foto: Wikipedia

Gest de apreciere pentru regretata autoare britanică

Vizita sa a reprezentat un gest de apreciere pentru contribuția culturală a lui Jilly Cooper, cunoscută pentru seria sa „Rutshire Chronicles”, care a inspirat „Rivals”.

Autoarea, care a fost producător executiv al primului sezon, a declarat anterior că personajul Rupert Campbell-Black este inspirat parțial de fostul soț al Reginei, Andrew Parker Bowles. Membri ai familiei lui Cooper au fost prezenți în timpul vizitei, primind condoleanțe și cuvinte de admirație din partea Reginei.

Camilla a purtat discuții cu actorii

Pe platoul de filmare, Camilla s-a întâlnit cu actorii principali, inclusiv cu Alex Hassall, care îl interpretează pe Campbell-Black, David Tennant, Bella Maclean, Nafessa Williams, Victoria Smurfitt și Oliver Chris. De asemenea, Regina a vizitat echipa de producție și departamentul de costume, unde a admirat ținutele și decorurile specifice perioadei prezentate în serial.

Sezonul 2 al „Rivals” se află în plină producție și va fi lansat anul viitor. Primul sezon a câștigat premii și s-a bucurat de un real succes pe plan internațional, consolidând poziția Disney+ în producțiile de televiziune britanice. Vizita Reginei Camilla a fost percepută nu doar ca un gest personal, ci și ca un semnal de sprijin pentru industria creativă britanică, mai arată sursa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:18 - Inteligența artificială, noul sprijin pentru adolescenți. Un sfert dintre tineri cer ajutor chatbot-urilor
08:06 - Continuă să crească valorile termice în Republica Moldova, cerul va fi înnorat
07:55 - Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
07:48 - Șase soldați ruși au fost capturați de doar doi ucraineni. Rușii erau vânați cu dronele ca să nu se predea
07:40 - Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial ...
07:33 - CCR analizează miercuri sesizarea ICCJ privind pensiile speciale ale magistraților

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale