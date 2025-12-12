Regele Charles vorbește pentru prima dată despre cancer. Cel mai așteptat mesaj

Regele Charles al III-lea va transmite un mesaj special în care va reflecta asupra propriei experiențe cu cancerul și va sublinia importanța screeningului precoce pentru depistarea bolii, potrivit publicației Express.

Anunțul face parte din campania Stand Up To Cancer 2025, organizată de Cancer Research UK împreună cu Channel 4, și are scopul de a crește gradul de conștientizare și de a susține cercetarea în domeniul oncologic.

Mesajul regelui a fost înregistrat în ultima săptămână a lunii noiembrie în Morning Room la Clarence Housen.

În deschiderea clipului, care a fost prezentat pe rețelele oficiale ale Familiei Regale, se poate vedea cum Charles intră în cadru și se așază pe un scaun, în timp ce un producător anunță: „Mergem pe drum, te voi număra printre noi.”

Ulterior, videoclipul de 18 secunde se schimbă într-o imagine promoțională pentru difuzarea evenimentului.

Regele Charles a folosit acest mesaj pentru a evidenția rolul programelor de screening în depistarea timpurie a cancerului, reflectând totodată asupra parcursului său personal de recuperare.

Campania Stand Up To Cancer 2025 a lansat, de asemenea, un instrument online simplu pentru verificarea eligibilității la screening (screeningchecker.co.uk), care ajută utilizatorii să identifice programele de screening pentru sân, colon și col uterin la care pot participa, oferă informații de încredere de la Cancer Research UK și direcționează către resurse suplimentare de suport.

Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o formă de cancer la începutul anului trecut și continuă să urmeze tratamente regulate.

În primăvară, el a menționat că experiența sa cu boala i-a oferit o apreciere mai profundă pentru munca organizațiilor și a indivizilor implicați în sprijinirea pacienților:

„Momentele cele mai întunecate ale bolii pot fi luminate de cea mai mare compasiune.”

Într-un mesaj scris personal, adresat participanților la o recepție în sprijinul organizațiilor comunitare implicate în lupta împotriva cancerului, monarhul a spus:

„Fiecare diagnostic, fiecare caz nou, va fi o experiență copleșitoare și, uneori, înfricoșătoare pentru acele persoane și pentru cei dragi lor.”

Difuzarea mesajului va fi urmată de o transmisiune live prezentată de Davina McCall din cadrul unei clinici de oncologie de la Addenbrooke’s Hospital din Cambridge.

Publicul va putea urmări atât experiența personală a regelui, cât și detalii despre campania de informare și sprijin pentru cei afectați de cancer.

Prin această inițiativă, Familia Regală britanică continuă să sprijine eforturile de prevenție și conștientizare, subliniind importanța intervențiilor medicale timpurii și oferind un exemplu de implicare publică în domeniul sănătății.