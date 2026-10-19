Prima rectificare bugetară din acest an ar urma să asigure fondurile necesare funcționării instituțiilor publice care se confruntă cu probleme urgente, printre care Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și serviciile de ambulanță. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că autoritățile pregătesc două etape de ajustare a bugetului, prima până la finalul lunii octombrie, iar cea de-a doua la sfârșitul lunii noiembrie.

Planul urmează să fie definitivat după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, când ministerele și ceilalți ordonatori de credite vor putea stabili necesarul exact de fonduri.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că prima etapă va urmări acoperirea cheltuielilor curente și a nevoilor urgente ale instituțiilor publice. A doua rectificare, programată pentru finalul lunii noiembrie, va permite ajustări suplimentare în funcție de situația financiară.

„Am stabilit o strategie pentru următoarele săptămâni care vizează în primul rând două etape de rectificare bugetară. O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcţionare şi nevoile stringente pentru toţi ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată şi o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie.”

Nazare a subliniat că prima rectificare este destinată rezolvării problemelor urgente apărute în ultimele luni, în special în instituțiile care au nevoie de bani pentru a-și continua activitatea până la sfârșitul anului.

Printre instituțiile care ar urma să primească bani se numără Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Ministerul Sănătății și structurile din domeniul ambulanței. În cazul serviciilor de ambulanță, ministrul a menționat inclusiv cheltuielile cu combustibilul.

„Vorbim de IGSU, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de zona de ambulanţe, de cheltuieli cu combustibilul acolo, în aceste zone vorbim de Ministerul Sănătăţii, de Ministerul de Interne, avem sume identificate şi le vom acoperi la rectificare, astfel încât să nu fie probleme până la finalul anului”, a afirmat Alexandru Nazare.

Suma totală care va fi alocată prin prima rectificare nu a fost stabilită încă. Potrivit ministrului, aceasta va fi definitivată după învestirea noului Guvern și după evaluarea solicitărilor transmise de ministere și de ceilalți ordonatori de credite.

Un alt subiect care pune presiune asupra bugetului este reprezentat de obligațiile de plată pentru compensarea prețurilor la energie. Alexandru Nazare a arătat că plățile efectuate până în prezent depășesc cinci miliarde de lei, în timp ce restanțele ar putea ajunge la o valoare cuprinsă între cinci și opt miliarde de lei.

Estimarea finală depinde de evaluarea realizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Ministrul a mai vorbit despre obligațiile de plată aferente titlurilor executorii pentru magistrați, care se ridică la aproximativ 12,7-13 miliarde de lei. Premierul ar urma să inițieze discuții pentru identificarea unei formule de plată eșalonată, compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară.

Cele două rectificări bugetare planificate pentru lunile octombrie și noiembrie trebuie să țină cont de obiectivul privind deficitul bugetar pentru acest an.