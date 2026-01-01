Răzvan Fodor, detalii picante din căsnicie

Răzvan Fodor, cunoscut pentru cariera sa în televiziune și cinematografie, a povestit despre echilibrul pe care îl menține în familie, despre căsnicia cu Irina și despre deciziile pe care le-au luat împreună în ceea ce privește viitorul lor și al fiicei, Diana.

Actorul a declarat că nu mai vrea încă un copil pentru că are un program foarte încărcat. „Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că ne-am dat seama că, dacă nu l-am făcut imediat după ce am făcut-o pe Diana, mai bine rămânem la un singur copil.

Avem o fată care se descurcă singură, care își poate prepara un sendviș dimineața, care învață singură, e un copil independent. Pentru noi, treaba asta cu un al doilea copil ar fi fost cam dificilă, pentru că ținem foarte mult la educație și, ca să facem parenting de calitate, un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job.”

Relația cu Irina, soția sa, a fost întotdeauna una apreciată de fani, iar mulți dintre ei s-au întrebat care e secretul longevității în cuplu. Actorul a spus că n-a fost ușor să o cucerească pe soția lui.

„Nu știu dacă există un secret al longevității în cuplu, însă sunt sigur că sufletele-pereche se caută între ele. În cazul meu, eu am fost insistent mulți ani la rând, în timp ce ea de abia începea să caute, fiind la o vârstă fragedă. M-a iubit Dumnezeu și mi-a trimis-o în cale.”

În urmă cu ceva vreme s-a zvonit că Răzvan și Irina Fodor au divorțat, dar acesta a spus că nu este adevărat. „Am văzut și eu că a apărut că am divorțat… Ha, ai dreptate, acum am căutat și eu! Cred că oamenii sunt curioși pentru că, în timpul pandemiei, am fost non-stop împreună, iar apoi fiecare a avut proiectele lui. Dar nu, nu avem probleme de genul ăsta,” a spus prezentatorul.

În ceea ce privește ideea de „bărbat și femeie perfectă”, Răzvan a spus că potrivirea contează mai mult decât standardele absolute.