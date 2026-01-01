Răzvan Fodor, detalii picante din căsnicie
- Emma Cristescu
- 1 ianuarie 2026, 09:21
Răzvan Fodor, cunoscut pentru cariera sa în televiziune și cinematografie, a povestit despre echilibrul pe care îl menține în familie, despre căsnicia cu Irina și despre deciziile pe care le-au luat împreună în ceea ce privește viitorul lor și al fiicei, Diana.
Răzvan Fodor nu mai vrea încă un copil
Actorul a declarat că nu mai vrea încă un copil pentru că are un program foarte încărcat. „Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că ne-am dat seama că, dacă nu l-am făcut imediat după ce am făcut-o pe Diana, mai bine rămânem la un singur copil.
Avem o fată care se descurcă singură, care își poate prepara un sendviș dimineața, care învață singură, e un copil independent. Pentru noi, treaba asta cu un al doilea copil ar fi fost cam dificilă, pentru că ținem foarte mult la educație și, ca să facem parenting de calitate, un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job.”
Relația cu Irina, soția sa, a fost întotdeauna una apreciată de fani, iar mulți dintre ei s-au întrebat care e secretul longevității în cuplu. Actorul a spus că n-a fost ușor să o cucerească pe soția lui.
„Nu știu dacă există un secret al longevității în cuplu, însă sunt sigur că sufletele-pereche se caută între ele. În cazul meu, eu am fost insistent mulți ani la rând, în timp ce ea de abia începea să caute, fiind la o vârstă fragedă. M-a iubit Dumnezeu și mi-a trimis-o în cale.”
Despre divorț
În urmă cu ceva vreme s-a zvonit că Răzvan și Irina Fodor au divorțat, dar acesta a spus că nu este adevărat. „Am văzut și eu că a apărut că am divorțat… Ha, ai dreptate, acum am căutat și eu! Cred că oamenii sunt curioși pentru că, în timpul pandemiei, am fost non-stop împreună, iar apoi fiecare a avut proiectele lui. Dar nu, nu avem probleme de genul ăsta,” a spus prezentatorul.
Cum arată femeia perfectă pentru Răzvan Fodor
În ceea ce privește ideea de „bărbat și femeie perfectă”, Răzvan a spus că potrivirea contează mai mult decât standardele absolute.
„Ce e pentru mine perfect s-ar putea ca, pentru alt bărbat, să nu fie. Tocmai de asta, e importantă potrivirea între două persoane. Mă interesează feminitatea unei femei, simțul umorului, candoarea și bunul-simț – toate acestea le are Irina.
Ea avea nevoie, la rândul ei, de un bărbat cu umor, puțin golan și cu un strop de pedanterie. Sunt multe lucruri care contează și, da, mă simt un fericit al sorții”, a spus Răzvan Fodor pentru Viva.
