Jurnalistul Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul, publicație deținută de omul de afaceri Radu Budeanu. Anunțul a fost făcut de publicație, care a precizat că Dumitrescu va coordona un nou proiect editorial în cadrul diviziei video.

Jurnalistul va realiza o emisiune difuzată de luni până joi pe canalul de YouTube al Gândul.

Anunțul privind noua colaborare a fost făcut chiar de Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”.

„Vom fi colegi. Mă alătur acestei echipe minunate, care este categoric pe primul loc în online. Ne vom vedea la un moment dat. Nu dau estimări de timp, dar, de la un moment dat, ne vom vedea zilnic, cel puţin de luni până joi, şi vom toca mărunt toate aberaţiile pe care le luăm în piept în această perioadă”, a declarat jurnalistul.

Potrivit informațiilor anunțate de Gândul, noul proiect va face parte din strategia de dezvoltare a conținutului video a publicației.

Răzvan Dumitrescu va modera o emisiune difuzată de luni până joi, destinată publicului care urmărește platformele online ale publicației.

Detaliile privind data exactă a debutului nu au fost anunțate, însă jurnalistul a transmis că va reveni în fața publicului în perioada următoare.

Noul proiect vine la câteva săptămâni după ce Răzvan Dumitrescu și-a încheiat colaborarea cu Antena 3 CNN, unde a lucrat aproape 16 ani.

Pe 31 mai, jurnalistul a prezentat ultima ediție a emisiunii „Subiectiv”, moment în care și-a anunțat despărțirea de postul de televiziune.

„Vă mulţumesc pentru atenţia pe care mi-aţi acordat-o şi pentru încrederea pe care am simţit-o în toţi aceşti ani din partea dumneavoastră”, a transmis acesta la finalul emisiunii.

În mesajul adresat telespectatorilor, jurnalistul le-a mulțumit colegilor și publicului care l-a urmărit de-a lungul anilor.

„Astăzi n-a fost doar ultima ediţie a emisiunii Subiectiv, a fost, în acelaşi timp, ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN. Le mulţumesc colegilor de redacţie şi echipei pentru tot acest efort minunat. Gânduri bune tuturor şi mult succes în continuare”, a afirmat Răzvan Dumitrescu.

Acesta a precizat atunci că va rămâne în presă și că va reveni cu un nou proiect, fără a oferi detalii suplimentare la acel moment.

„Rămân în presă şi voi fi mereu alături de voi, dar într-un alt mod. Veţi afla detalii în curând”, a spus jurnalistul la finalul ultimei sale emisiuni la Antena 3 CNN.