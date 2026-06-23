Mulți analiști și oameni simpli au sărit ca arși pentru că Adrian Veștea, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru s-a dus la Geroge Simion (AUR). Dar nu este singurul moment de acest tip.

Alegerile prezidențiale din 2009 rămân printre cele mai polarizate și intense momente din istoria politică post-decembristă a României. Dincolo de dezbaterile televizate și de confruntările din spațiul public, jocurile de culise pentru formarea sau păstrarea majorităților parlamentare au generat sintagme care au intrat definitiv în vocabularul politic autohton.

Cea mai faimoasă dintre acestea îi aparține lui Traian Băsescu, cel care, aflat în plină campanie electorală, a trebuit să justifice în fața presei o vizită la sediul trustului Grivco, controlat de rivalul său politic de atunci, Dan Voiculescu, președintele PUR.

În toamna anului 2004, pe fondul alegerilor parlamentare, scena politică de la București era complet blocată. Traian Băsescu, aflat la finalul primului mandat de președinte, căuta soluții pentru a reconfigura o majoritate în jurul PDL. În acest scenariu de criză, sediul Grivco devenise epicentrul negocierilor. Într-o încercare de a rupe această coaliție și de a atrage Partidul Conservator (PC) de partea sa, Traian Băsescu a mers la o întâlnire directă cu Dan Voiculescu.

Scopul vizitelor la Dan Voiculescu (liderul PUR / ulterior PC) a fost convingerea acestuia de a rupe alianța cu PSD și de a schimba tabăra pentru a asigura o majoritate parlamentară de centru-dreapta. Această mutare politică avea să se concretizeze la finalul anului 2004, devenind celebră în istorie sub denumirea de „soluția imorală”, formulă inventată chiar de Băsescu.

Discutarea acestei vizite a reprezentat un moment vulnerabil pentru președintele în funcție, care își construise întregul discurs politic pe combaterea „oligarhilor” și a intereselor din culise.

Invitat pe 26 noiembrie 2009 la emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu la Realitatea TV, Traian Băsescu a ales o strategie de comunicare bazată pe asumare directă și pe pragmatism extrem.

Băsescu a explicat vizita nu ca pe un compromis doctrinar, ci ca pe o obligație a fișei de post a unui lider politic aflat în căutare de soluții: „Cred că am fost o dată la Grivco (…) toată lumea știa că mă duc cu căciula în mână să mai găsesc câteva voturi.”

Prin această formulare, Băsescu încerca să demitizeze caracterul „secret” sau „subversiv” al întâlnirii, portretizându-se ca un politician realist, dispus să discute chiar și cu adversarii săi declarați dacă miza o reprezentau voturile necesare pentru stabilitatea guvernamentală.

Expresia „a merge cu căciula în mână” a devenit rapid o marcă înregistrată a stilului de comunicare băsescian, caracterizat prin transformarea unei vulnerabilități într-un atac sau într-o dovadă de transparență brută.

Din punct de vedere istoric, această declarație a creat un precedent. În anii care au urmat, sintagma a fost readusă în atenția publică ori de câte ori un lider politic de la București, fie că a fost vorba despre formarea USL în 2012, guvernele de coaliție ulterioare sau negocierile din Parlament, a fost nevoit să facă alianțe conjuncturale dincolo de liniile doctrinare ale propriului partid pentru a-și asigura supraviețuirea politică.