MApN a transmis un mesaj important cu privire la transformările profunde care au loc pe câmpul de luptă global, subliniind modul în care utilizarea tehnologiilor moderne a redefinit tacticile militare. Reprezentanții instituției arată că Alianța Nord-Atlantică a fost nevoită să își reconfigureze rapid strategiile pentru a răspunde noilor provocări de securitate. În acest context, s-a decis implementarea programului Drone Edge, o structură dedicată achiziției și perfecționării sistemelor capabile să identifice și să neutralizeze astfel de amenințări aeriene.

„Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate”, a transmis Ministerul Apărării, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Conform specialiștilor din cadrul ministerului, inițiativa reprezintă o reacție directă și coordonată la transformările tehnologice din conflictele recente. Tehnologia dronelor a evoluat extrem de rapid, devenind un element central în planificarea militară a oricărui stat modern.

„Drone Edge este o iniţiativă NATO care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. În acelaşi timp, programul pune accent pe pregătirea unui număr mai mare de operatori şi pe cooperarea dintre statele aliate”, arată Ministerul Apărării.

Expertiza militară arată că aceste echipamente nu mai sunt folosite doar pentru culegerea de informații din teren, ci joacă un rol activ în distrugerea țintelor strategice. De la acțiuni de monitorizare și recunoaștere tactică până la lovituri directe asupra rețelelor energetice sau de transport, aparatele de zbor fără pilot au generat o reevaluare a sistemelor de apărare antiaeriană.

„De la misiuni de recunoaştere până la atacuri asupra infrastructurii critice, acestea au devenit o provocare majoră pentru toate armatele. Drone Edge este răspunsul în NATO la această nouă realitate”, se mai arată în mesajul Ministerului Apărării.

Pentru a asigura succesul acestei inițiative, țările membre NATO vor aloca fonduri considerabile în perioada următoare. Planul financiar prevede investiții ce depășesc pragul de 40 de miliarde de dolari pe parcursul următorilor cinci ani, bani orientați exclusiv către dotarea cu echipamente de combatere a dronelor și dezvoltarea unei platforme de cooperare industrială.

Instituția militară din România subliniază că succesul unei operațiuni de apărare depinde de parcurgerea rapidă a mai multor pași procedurali și tehnici, intercepția fiind doar ultima fază a unui proces complex.

„Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât creşte capabilitatea de reacţie”, arată ministerul.

Oficialii români menționează că evoluția conflictelor indică o utilizare și mai intensă a acestor sisteme în viitor. Prin implicarea activă în acest program multinațional, România își consolidează poziția în flancul estic și contribuie în mod direct la consolidarea securității colective a aliaților.

Deciziile concrete au fost formalizate în cadrul Summitului NATO de la Ankara. Delegația condusă de ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a luat parte la Forumul Industriei de Apărare, un eveniment extins unde au fost semnate mai multe acorduri diplomatice și tehnice privind securitatea regională.

Cu această ocazie, oficialul român a semnat documentele actualizate pentru proiectul NATO Flight Training Europe, un program extins recent prin cooptarea unor noi parteneri importanți, respectiv Franța, Finlanda și Suedia. Acest proiect oferă un cadru modern pentru instruirea personalului navigant. Planurile de pregătire acoperă atât piloții aparatelor de vânătoare clasice și ai elicopterelor, cât și personalul care va gestiona noile tehnologii de zbor fără pilot introduse prin noul program al Alianței.

Reprezentanții Ministerului Apărării au oferit detalii suplimentare despre pachetul financiar destinat apărării contra aparatelor de zbor dirijate de la distanță, indicând sume substanțiale pentru următoarea jumătate de deceniu.

„Totodată, va fi lansată şi o platformă de tip marketplace, prin intermediul căreia aliaţii vor avea posibilitatea să acceseze contracte deja semnate de agenţii NATO sau de alţi aliaţi pentru achiziţia de sisteme C-UAS. De asemenea, un alt obiectiv al programului îl reprezintă creşterea de 5 ori a numărului de piloţi de drone, până la finalul anului 2027”, explică oficialii MApN.