PSD solicită ca liberalii să își asume responsabilitatea politică în fața cetățenilor pentru blocajele apărute în procesul legislativ. Miza este una uriașă pentru economia națională, fiind vorba despre un risc iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acuzațiile vin în contextul în care PNL susține că PSD blochează în mod intenționat adoptarea actului normativ. În replică, social-democrații arată cu degetul spre liderii liberali, susținând că proiectul a fost gestionat fără consultări publice sau dialog cu partenerii sociali.

Reprezentanții PSD susțin că modul în care a fost redactată și gestionată această inițiativă legislativă a dus la o situație de criză. În comunicatul oficial emis de social-democrați, se arată că întreaga răspundere pentru eșecul proiectului revine celor care l-au elaborat fără respectarea pașilor legali și a dialogului social.

„PSD condamnă fuga PNL de a-şi asuma responsabilitatea pentru eşecul Legii Salarizării. Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă toţi politic pentru această nereuşită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ţinut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele şi de ce au adus astfel România în situaţia de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR”, arată PSD într-un comunicat oficial.

Social-democrații susțin că abordarea PNL a fost una netransparentă și bazată strict pe calcule politice proprii. Aceștia avertizează că aplicarea unei legi în forma actuală ar provoca dezechilibre majore în sectorul public și în economia națională.

„Au făcut totul la secret, doar ţinând cont de propria agendă politică, fără să ţină cont de realităţile din România şi acum dau vina pe alţii că nu susţin o lege proastă, o lege respinsă de toată lumea şi a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituţionale şi pierderi uriaşe pentru cetăţeni şi pentru economie!”

În plus, PSD subliniază că textul legislativ nu a ajuns în mod oficial în dezbaterea parlamentară, iar conținutul propus a fost respins atât la nivel național, cât și internațional.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar! Nu şi-au făcut treaba, nu şi-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alţii că nu au dezbătut şi nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există!

Ultima variantă a Legii Salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare şi a fost respinsă atât de către sindicate, cât şi de către reprezentanţii Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eşecul exclusiv al autorilor acestei legi şi o probă suplimentară a incompetenţei celor care însă se mai agaţă de scaunele guvernamentale din care au fost demişi de Parlament!”, afirmă PSD.

Reprezentanții partidului consideră că pierderile financiare din fondurile europene trebuie decontate de cei care au luat deciziile la nivel guvernamental.

„PNL trebuie să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan şi de Pîslaru în această chestiune şi pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României.”

De cealaltă parte, reprezentanții PNL au lansat acuzații grave la adresa social-democraților, susținând că aceștia blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare. Liberalii avertizează că tergiversarea acestui proiect pune în pericol tranșa de 770 de milioane de euro de care depinde bugetul țării.

Potrivit poziției exprimat de PNL, PSD ar fi înșelat așteptările cetățenilor, ale partenerilor pro-europeni și ale președintelui României, în condițiile în care își luase angajamentul ferm de a susține toate actele normative prevăzute în PNRR.

Liberalii fac un apel la toate formațiunile politice din Parlament pentru a urgenta procedurile de vot, astfel încât proiectul de lege să fie depus și adoptat pe ultima sută de metri în cursul acestei săptămâni.