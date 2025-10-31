Război pentru control: Televiziune românească, în centrul unei furtuni

Alexandru Răducanu, fondatorul postului de televiziuneCanal 33, a povestit despre provocările cu care s-a confruntat de la lansarea canalului, acum nouă ani. Potrivit acestuia, televiziunea a fost supusă unor presiuni externe și tentativelor de preluare ostilă, fiind vizată din motive ce țin de independența sa editorială și de succesul rapid înregistrat pe piața media românească.

Răducanu a spus că, deși Canal 33 nu a făcut parte din rețelele tradiționale de influență din media, postul a reușit să se afirme pe cablu și să câștige un loc solid în zona de știri.

„Am construit Canal 33 singur, fără sprijinul unor rețele obscure sau al unor finanțatori care să intervină în conținutul nostru. Tocmai independența asta a atras piedici și presiuni din partea unor grupuri cu interese puternice”, a explicat el.

Fondatorul postului a precizat că anul acesta s-a confruntat cu o încercare majoră de preluare ostilă, orchestrată de persoane cu aparență respectabilă în mediul de afaceri, dar cu legături reale cu grupuri interlope. Aceste acțiuni au vizat exploatarea unor vulnerabilități personale ale lui Răducanu, dar și folosirea unor indivizi cu expertiză în atacuri informatice și energetice.

Totuși, el a spus că aceste tentative nu au avut succes. „Vor putea provoca unele daune, dar nu vor putea prelua Canal 33 prin furt sau presiuni. Televiziunea va rămâne independentă.”

El a mai declarat că atacurile au fost bazate pe percepția eronată că fondatorul ar fi un om ușor de influențat sau că succesul Canal 33 s-ar datora altor sponsori. În realitate, Răducanu aafirmat că a construit postul și i-a consolidat poziția prin propriile eforturi și strategii.

De asemenea, el a amintit că, în ciuda resurselor financiare și legăturilor cu servicii secrete pe care le-ar avea adversarii săi, există limite în fața justiției și a valorilor morale: „Chiar și cei mai puternici uită că există o parte interesată mai mare: Dumnezeu. Vor primi ceea ce merită.”

Fondatorul Canal 33 consideră că experiența acumulată în cei nouă ani de activitate și susținerea echipei sale reprezintă un scut solid împotriva oricăror încercări de control ostil. În prezent, postul continuă să funcționeze independent și să ofere programe de știri și divertisment publicului său.