Ratko Mladić va fi înmormântat luni, 7 septembrie, la Cimitirul Topčider din Belgrad, după ce familia sa a anunțat programul ceremoniei, potrivit agenției Associated Press.

Sicriul va fi depus dimineața la Biserica Sfântul Luca, unde persoanele care doresc să își prezinte condoleanțele vor putea participa până la prânz. Înmormântarea este programată în jurul orei 14:00, în funcție de desfășurarea procesiunii.

Ceremonia are loc după moartea fostului comandant al armatei sârbilor bosniaci, care a decedat pe 27 august, la Haga, în timp ce executa o condamnare pe viață pentru genocid și crime de război.

Repatrierea trupului și organizarea funeraliilor au atras atenția internațională, în special în contextul condamnării sale pentru rolul în războiul din Bosnia și Herțegovina.

Potrivit informațiilor transmise de fiul său, Darko Mladić, sicriul va fi depus luni, de la ora 7:00, la Biserica Sfântul Luca. Cei care doresc să aducă un ultim omagiu vor putea face acest lucru până la ora 12:00.

Ulterior, cortegiul funerar va pleca spre Cimitirul Topčider, unde înhumarea este prevăzută în jurul orei 13:30–14:00.

Ratko Mladić urmează să fie înhumat lângă fiica sa, Ana, care a murit în 1994. Familia a indicat că acesta a fost locul dorit pentru mormânt.

Înmormântarea nu este anunțată ca o ceremonie cu onoruri de stat. Potrivit informațiilor publice, nu sunt prevăzute salve de artilerie, participarea oficialilor aflați în funcție sau o prezență militară ceremonială.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că nu va participa, invocând o vizită oficială programată la Belgrad.

Anterior, trupul lui Mladić a fost adus din Olanda în Serbia cu un avion guvernamental. Sicriul, acoperit cu drapelul Serbiei, a fost preluat de militari și transportat la Academia Medicală Militară din Belgrad, unde urma să fie efectuată autopsia solicitată de familie.

Organizarea funeraliilor a provocat reacții din partea Uniunii Europene. Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, și-a anulat vizita în Serbia după ce a criticat ceea ce a descris drept glorificarea unui criminal de război condamnat. Oficialul european a subliniat că respectarea victimelor și reconcilierea reprezintă principii importante pentru parcursul european al Serbiei.

Mladić a fost condamnat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, iar condamnarea sa la închisoare pe viață a fost menținută în apel. Printre faptele pentru care a fost găsit vinovat se numără genocidul de la Srebrenica din 1995 și crimele comise în timpul asediului Sarajevo.