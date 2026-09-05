Ratko Mladic, fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci, condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, a fost omagiat sâmbătă la Belgrad, la Casa Armatei. La ceremonia organizată după moartea sa au participat foști camarazi, militari și oficiali din Serbia și Republica Srpska.

Sute de persoane s-au prezentat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mladić, în timp ce ceremonia a avut loc în centrul capitalei sârbe. Printre cei prezenți s-au numărat ministrul sârb al justiției, Nenad Vujić, și oficiali din Republica Srpska.

Potrivit relatărilor presei locale, printre participanți s-au aflat Nenad Vujić, ministrul justiției din Serbia, Siniša Karan, președintele Republicii Srpska, precum și Zeljko Budimir, ministrul de interne al entității, și Radan Ostojić, ministrul muncii și protecției veteranilor.

La ceremonie au vorbit foști ofițeri și camarazi ai lui Mladic, dar și istorica rusă Elena Guskova.

Prezența unor oficiali în cadrul evenimentelor dedicate fostului comandant sârb bosniac vine după mai multe declarații publice de susținere din partea unor reprezentanți ai Republicii Srpska. La scurt timp după moartea lui Mladić, Radan Ostojić l-a descris drept „erou și junak” și a afirmat că poporul sârb trebuie să îl păstreze în memorie.

Președintele Republicii Srpska, Siniša Karan, a declarat, la rândul său, după moartea lui Mladić, că acesta a fost una dintre cele mai importante personalități militare sârbe din perioada în care Republica Srpska a fost „creată și apărată”.

Omagierea de la Belgrad are loc în contextul unei controverse persistente privind imaginea lui Ratko Mladić în Serbia și Republica Srpska. Fostul comandant al Statului Major al armatei sârbilor bosniaci a fost condamnat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime împotriva umanității și încălcări ale legilor și cutumelor războiului.

În 2017, tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață. Printre crimele pentru care a fost condamnat s-au numărat genocidul de la Srebrenica, persecuția, exterminarea, crimele și transferul forțat al populației, atacurile asupra civililor din Sarajevo și luarea ca ostatici a unor membri ai forțelor ONU.

Camera de Apel a Mecanismului Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale a menținut în 2021 condamnarea la închisoare pe viață. Instanța a confirmat condamnările pentru genocidul de la Srebrenica, crime împotriva umanității și mai multe încălcări ale legilor războiului, inclusiv luarea de ostatici.

Ratko Mladić a murit la 27 august 2026, în timp ce se afla în custodia ONU, la vârsta de 83 de ani. El își executa pedeapsa cu închisoarea pe viață la Haga.

Trupul său a fost transportat din Olanda în Serbia la 3 septembrie, cu un avion guvernamental sârb. Sicriul a fost dus la Academia Medicală Militară din Belgrad, unde urma să fie efectuată o autopsie solicitată de familie. În avion s-au aflat fiul său, Darko Mladić, nepoata Anastasija, ministrul justiției Nenad Vujić și doi dintre foștii camarazi ai lui Mladić.

Ratko Mladić va fi înmormântat luni, 7 septembrie, la cimitirul Topčider din Belgrad.

Înaintea ceremoniei funerare, sicriul va fi depus la Biserica Sfântul Luca din Belgrad, unde cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu vor putea să se reculeagă. Slujba religioasă este programată pentru luni, după care cortegiul funerar va porni spre cimitirul Topčider.

Evenimentele dedicate lui Mladić au provocat reacții și în afara Serbiei. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita programată în Serbia după ce trupul fostului comandant a fost adus la Belgrad și au fost anunțate ceremoniile de comemorare. Ea a criticat glorificarea lui Mladic și a subliniat că respectarea victimelor crimelor de război și reconcilierea sunt legate de parcursul european al Serbiei.

În Serbia, însă, Mladic continuă să fie considerat de o parte a populației drept un erou militar. În zilele de după moartea sa au avut loc mai multe manifestări de comemorare, inclusiv la Banja Luka, unde peste o mie de persoane au participat la un eveniment dedicat fostului comandant.