Rață și Brânzoi din Las Fierbinți, debut neașteptat la stand-up. Rață a fost inițiatorul

Cei doi actori Marius Chivu și Ionuț Ciocia, mai exact Brânzoi și Rață, din Las Fierbinți susțin și spectacole de stand-up, chiar dacă debutul a fost cumva îndoielnic. Rață este cel care a dezvăluit tot.

Marius Chivu este cel care l-a ajutat și pe Ionuț Ciocia să urce pe scena de stand-up, chiar dacă programul acestuia era foarte încărcat. ”Prima oară el nu voia, că el e cu teatrul de copii.

El e pe altă creangă. El joacă la 10 dimineață, noi mai târziu, seara la 7. El bagă și două pe zi. Și îl întreb: măi, Ciocia, ai vrei să facem stand-up împreună? Și-mi zice: măi, Chivu, da, ce suntem mai proști? Da, haide”, a povestit Rață.

Iar debutul a avut loc într-un băruleț, mai mult cu forța. ”I-am zis să vină să vadă cum e, aveam într-un băruleț, în Dristor. Vreo 60 de oameni au fost. A venit Ciocia s-a pus pe acolo prin spate, și la un moment dat zic: și acum Brânzoi Ionuț Ciocia. Și ăsta vine și zice: ce faci, Chivu? Și eu zic: bine! Totul la microfon, i-am dat microfonul.

Și m-am pus lângă. Și Ciocia zice: îmi cer scuze, față de toată lumea, îmi pare rău pentru colegul că a vorbit în acest hal, îmi cer scuze. Chivule, ce vrei să fac?! la cât ți-ai băgat în două ore nu aș putea să scot nici în trei. Și a început să zică niște glume, bănculețe, și ce crezi? A rupt mai mult ca mine, mai bine decât mine. Și ne-am certat”, a explicat actorul.

Dar cei doi au avut și un moment de glorie. ”Am mai avut un moment în care am câștigat bine, ne-a dat Dumnezeu niște bănuți și am zis jumătate jumătate și am dat și l așofer. Și a zis: Chivule, ești fratele meu. Și eu i-am zis că da, în seara asta, știu. Am rupt bine de tot, mai mult ca la nuntă”, a mai explicat el.