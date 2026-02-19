Monden

Rață și Brânzoi din Las Fierbinți, debut neașteptat la stand-up. Rață a fost inițiatorul

Comentează știrea
Rață și Brânzoi din Las Fierbinți, debut neașteptat la stand-up. Rață a fost inițiatorulLas Fierbinți. Sursa foto: Facebook- Las Fierbinţi
Din cuprinsul articolului

Cei doi actori Marius Chivu și Ionuț Ciocia, mai exact Brânzoi și Rață, din Las Fierbinți susțin și spectacole de stand-up, chiar dacă debutul a fost cumva îndoielnic. Rață este cel care a dezvăluit tot.

Rață l-a suit pe Brânzoi pe scenă

Marius Chivu este cel care l-a ajutat și pe Ionuț Ciocia să urce pe scena de stand-up, chiar dacă programul acestuia era foarte încărcat. ”Prima oară el nu voia, că el e cu teatrul de copii.

El e pe altă creangă. El joacă la 10 dimineață, noi mai târziu, seara la 7. El bagă și două pe zi. Și îl întreb: măi, Ciocia, ai vrei să facem stand-up împreună? Și-mi zice: măi, Chivu, da, ce suntem mai proști? Da, haide”, a povestit Rață.

Debut ad-hoc

Iar debutul a avut loc într-un băruleț, mai mult cu forța. ”I-am zis să vină să vadă cum e, aveam într-un băruleț, în Dristor. Vreo 60 de oameni au fost. A venit Ciocia s-a pus pe acolo prin spate, și la un moment dat zic: și acum Brânzoi Ionuț Ciocia. Și ăsta vine și zice: ce faci, Chivu? Și eu zic: bine! Totul la microfon, i-am dat microfonul.

De ce George Simion nu poate fi o variantă pentru înlocuirea lui Călin Georgescu. Moment de cumpănă pentru mișcarea suveranistă
De ce George Simion nu poate fi o variantă pentru înlocuirea lui Călin Georgescu. Moment de cumpănă pentru mișcarea suveranistă
Ministrul Justiției anunță că viitoarea strategie anticorupție va fi construită pe concluziile DNA. Sectoarele vulnerabile identificate
Ministrul Justiției anunță că viitoarea strategie anticorupție va fi construită pe concluziile DNA. Sectoarele vulnerabile identificate
Las Fierbinți

Las Fierbinți. Sursă foto: Pro TV

Și m-am pus lângă. Și Ciocia zice: îmi cer scuze, față de toată lumea, îmi pare rău pentru colegul că a vorbit în acest hal, îmi cer scuze. Chivule, ce vrei să fac?! la cât ți-ai băgat în două ore nu aș putea să scot nici în trei. Și a început să zică niște glume, bănculețe, și ce crezi? A rupt mai mult ca mine, mai bine decât mine. Și ne-am certat”, a explicat actorul.

Moment de glorie

Dar cei doi au avut și un moment de glorie. ”Am mai avut un moment în care am câștigat bine, ne-a dat Dumnezeu niște bănuți și am zis jumătate jumătate și am dat și l așofer. Și a zis: Chivule, ești fratele meu. Și eu i-am zis că da, în seara asta, știu. Am rupt bine de tot, mai mult ca la nuntă”, a mai explicat el.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:38 - De ce George Simion nu poate fi o variantă pentru înlocuirea lui Călin Georgescu. Moment de cumpănă pentru mișcarea s...
16:31 - Avocată revoltată pentră că a stat în aeroport 24 de ore. Ce s-a întâmplat, de fapt
16:25 - Tom Ellis din „Lucifer”, în rolul unui ofițer CIA într-un nou serial
16:18 - Ministrul Justiției anunță că viitoarea strategie anticorupție va fi construită pe concluziile DNA. Sectoarele vulner...
16:12 - Refugiații, vizați de noi proceduri de control și detenție în SUA
16:01 - Polițist de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant în timp ce lua mită

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale