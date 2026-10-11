Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat că este dispus să renunțe la activitatea din Parlamentul European pentru a intra într-un guvern condus de Luca Niculescu, dacă situația României ar impune o asemenea decizie.

El a susținut că nu ar pune confortul personal înaintea intereselor țării și a cerut formarea unui executiv care să răspundă problemelor economice.

„Nu m-aș gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu țara”, a afirmat Rareș Bogdan, explicând că întâlnește tot mai mulți oameni nemulțumiți de situația economică.

Potrivit europarlamentarului, antreprenorii se confruntă cu dificultăți, pensionarii sunt îngrijorați, iar creșterea prețurilor afectează familiile care se gândesc la viitorul copiilor.

Rareș Bogdan a afirmat că România are nevoie de o guvernare de dreapta, bazată pe valori conservatoare, dar care să înțeleagă importanța mediului de afaceri, a creșterii produsului intern brut și a reducerii deficitului bugetar.

În același timp, europarlamentarul a criticat liderii liberali care îi contestă pe cei pe care i-a numit „puciști” în interiorul partidului. El a susținut că unii dintre criticii săi nu au câștigat alegeri și și-a invocat propriile rezultate electorale.

„Eu am condus de două ori lista Partidului Național Liberal și am câștigat cu 28% alegerile europarlamentare. Niciodată, de 1990 până astăzi, nu a câștigat PNL 28% la alegeri. Bolojan a câștigat 14%, ca să fie lucrurile foarte clare”, a declarat Rareș Bogdan. El a amintit și rezultatul de 49%, obținut, potrivit acestuia, într-un parteneriat cu PSD.

Europarlamentarul a respins și ideea că Bruxelles-ul l-ar susține exclusiv pe Ilie Bolojan pentru conducerea guvernului. În opinia sa, partenerii europeni își doresc un interlocutor serios, capabil să gestioneze economia și să mențină direcția prooccidentală a României.

În schimb, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a criticat apropierea dintre PSD și gruparea contestatară din partid, acuzându-i că încearcă să slăbească actuala conducere liberală.