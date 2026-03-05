Radu Naum a explicat de ce nu a mai păstrat legătura cu Radu Banciu

Radu Naum, moderator Digi Sport, a explicat de ce nu mai păstrează legătura cu jurnalistul Radu Banciu, cu care a colaborat în trecut la Eurosport. „Nu e o chestie voită, dar e o chestie care s-a întâmplat”, a explicat acesta, la un podcast.

Radu Naum și Radu Banciu au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de comentatori din România, iar pentru o perioadă scurtă au realizat împreună și o emisiune de divertisment, care nu a avut succesul așteptat.

După plecarea de la Eurosport, unde comentau Turul Franței, cei doi s-au îndepărtat treptat și au ajuns să nu își mai vorbească, iar Radu Naum a explicat motivul care a dus la răcirea relației dintre ei.

Motivul nu este unul controversat sau scandalos, ci faptul că cei doi au pierdut treptat legătura de-a lungul timpului, fiind, după cum a explicat Radu Naum, „nu o chestie voită, ci una care s-a întâmplat”.

„Am stat cel mult 6-7 ore în comentarii la Turul Franței, dar foarte rar. Nu se dădeau etapele întregi. Înainte se dădeau două ore și ceva pe cele de plat, iar pe cele de munte le dădeau întregi. E complicat să comentezi ciclism și la nivelul la care o fac cei de acum, toată gașca de băieți de acolo, Manolo Terzian, Jean, cei doi Alex... sunt foarte buni. Dar nu înseamnă că nu am controverse cu Manolo, mai ales despre dopaj. (n.r. Moderator: Cu Radu Banciu ai controverse?) Nu, nicio controversă. Nu mai ținem legătura, nu. Nu e o chestie voită, dar e o chestie care s-a întâmplat”, a explicat acesta, la podcastul Top Level.

În urmă cu aproximativ 15 ani, Radu Banciu și Radu Naum au realizat emisiunea Razii de Noapte la B1 TV, însă aceasta a fost difuzată doar două luni.

„L-au păstrat pe Banciu în poveste, el a continuat cu un soi de ce face și acum, el a rămas și mie mi s-a spus că trebuie să degajez locul după două luni”, a explicat Naum.