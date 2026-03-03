Sport

Radu Banciu a căutat în arhivele fotbalului românesc și a găsit echipa pe care Dinamo a „furat-o” mereu

Radu Banciu a căutat în arhivele fotbalului românesc și a găsit echipa pe care Dinamo a „furat-o” mereuDinamo. Sursa foto; facebook / Dinamo Bucuresti
Radu Banciu a declarat, potrivit iamsport.ro, că Dinamo ar fi „furat-o” pe întreaga durată a istoriei pe FC Argeș. Jurnalistul susține că victoria alb-violeților din weekend-ul trecut, de pe terenul “câinilor”, a venit exact când trebuia, ținând cont de partidele anterioare dintre cele două echipe.

FC Argeș a învins Dinamo cu scorul de 1-0 și și-a asigurat calificarea în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. În urma rezultatului, FCSB va juca, pentru prima dată în istoria clubului, în play-out.

FC Argeș, echipa pe care Dinamo ar fi „furat-o” cel mai mult de-a lungul istoriei

Situația a atras comentariile jurnalistului Radu Banciu, care a criticat modul în care Dinamo ar fi abordat, de-a lungul timpului, partidele cu FC Argeș.

Toată istoria lui Dinamo, toate meciurile cu FC Argeș au fost aranjate cu arbitrajul, să fie clar! Toate!”, a declarat Banciu.

FC Argeș - Dinamo București

FC Argeș - Dinamo București. Sursă foto: Facebook

De ce îi mulțumește Radu Banciu lui Dinamo

În continuare, Banciu a salutat faptul că FCSB nu a reușit să se califice în play-off pentru că Dinamo a pierdut jocul cu FC Argeș, din weekend-ul trecut.

Uite că a venit momentul în care ‘ce sens mai avea, bă?’. Argeș îți dă două meciuri gratis în play-off, dă-le și tu meciul acum, să nu intre FCSB, că doar nu ești atât de tâmpit! Dă-te, bă, la o parte! Mulțumim, Dinamo!”, a spus Banciu.

Radu Banciu

Radu Banciu / sursa foto: captura video

Istoria meciurilor și gesturile așteptate de Banciu

Radu Banciu a făcut referire și la trecut, fiind de părere că Dinamo ar fi procedat corect neîntrebuițându-se prea mult în partida cu FC Argeș.

O dată în istorie s-au dat și ei la o parte, că doar nu o să îi ajuți pe ăia, măcar așa, pentru eternitate, pentru suporterii care au murit demult, care o detestau pe Steaua. Măcar atât, lasă-i și tu o dată afară, acum era momentul să te apuci să joci?”, a punctat jurnalistul.

FC Argeș, nou-promovată în acest sezon, a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se în play-off-ul SuperLigii și lăsând FCSB, club superior din multe puncte de vedere, în afara top 6.

