Radu Drăgușin a primit una dintre cele mai dure evaluări de la venirea la Fiorentina, după ce Nicola Legrottaglie a pus sub semnul întrebării valoarea fundașului român și a criticat problemele defensive ale echipei.

Declarațiile au fost făcute la Radio TMW și preluate de publicația italiană FiorentinaNews, în contextul începutului de sezon cu trei înfrângeri consecutive și al demiterii antrenorului Fabio Grosso.

Fost fundaș la Juventus, AC Milan și Bologna, Legrottaglie a susținut că Drăgușin este un jucător bun, dar că nu l-a impresionat suficient pentru a-l considera un fundaș de top.

Evaluarea vine într-un moment dificil pentru Fiorentina, care a pierdut cu AS Roma, Frosinone și Torino și a schimbat antrenorul după numai trei etape.

Nicola Legrottaglie a fost întrebat despre linia defensivă a Fiorentinei și despre prestațiile fundașilor în primele meciuri ale sezonului. Fostul internațional italian a avut o intervenție critică, în care s-a referit direct și la Radu Drăgușin.

„Dacă mă uit la linia defensivă, mă întreb: unde este acest mare fundaș la Fiorentina?”, a declarat Legrottaglie, potrivit FiorentinaNews.

Ulterior, acesta a explicat că nu consideră că Drăgușin a demonstrat până acum un nivel care să îl diferențieze de ceilalți fundași. „Drăgușin este un fundaș bun, dar nu m-a impresionat niciodată. Înaintea lui aș fi ales mulți alții, nu este un fenomen, nu face diferența”, a afirmat fostul fotbalist italian.

Declarațiile reprezintă opinia personală a lui Legrottaglie și nu o evaluare oficială a clubului Fiorentina.

Critica la adresa lui Drăgușin a apărut după un debut de sezon dificil pentru echipa italiană. Fiorentina a pierdut cu 0-4 în fața lui AS Roma, cu 0-3 împotriva lui Frosinone și cu 1-2 contra lui Torino.

În urma acestor rezultate, Fabio Grosso a fost demis după numai trei etape de campionat. Legrottaglie a susținut că problemele defensive au avut un rol important în rezultatele echipei.

„Este chiar partea defensivă cea care a lipsit în jocul lui Grosso”, a spus fostul fundaș italian.

În opinia sa, antrenorul ar fi trebuit să primească mai mult timp pentru a-și construi echipa, mai ales după modificările din lot realizate în perioada de mercato.

Legrottaglie a respins ideea că Fabio Grosso ar fi fost demis din cauza lipsei unei identități de joc. Acesta a susținut că antrenorul avea o idee clară, dar că unii jucători nu au reușit să se ridice la nivelul așteptat.

„Să spunem că Grosso nu avea identitate sau idei de joc? Absolut nu. Grosso a venit cu o idee în minte și s-a trezit cu jucători care s-au dovedit a fi la un alt nivel, cel puțin în ceea ce privește apărarea”, a explicat Legrottaglie.

Fostul jucător a criticat și decizia de a schimba antrenorul după doar trei meciuri. „Să schimbi un antrenor după trei meciuri este o nebunie”, a afirmat acesta, considerând că Grosso ar fi trebuit să primească mai multe partide pentru a-și pune în aplicare planul.

Potrivit FiorentinaNews, Legrottaglie a menționat și existența unor tensiuni în interiorul clubului. Acesta a susținut că directorul sportiv Fabio Paratici ar fi dorit ca Grosso să rămână până la pauza internațională, însă ulterior ar fi apărut neînțelegeri legate de joc și de unele nemulțumiri ale antrenorului privind deciziile de mercato.

Aceste informații sunt prezentate de publicația italiană ca parte a declarațiilor lui Legrottaglie și nu ca fapte confirmate independent.

După demiterea lui Grosso, Fiorentina l-a readus pe Paolo Vanoli. Schimbarea antrenorului poate însemna și o nouă perioadă de evaluare pentru jucătorii din defensivă, inclusiv pentru Drăgușin.

Radu Drăgușin a ajuns la Fiorentina de la Tottenham în această vară, sub formă de împrumut. Primele sale meciuri în tricoul echipei italiene au fost urmărite atent de presa locală, iar fundașul român a fost criticat după înfrângerile cu AS Roma și Frosinone.

Digi Sport a relatat că Drăgușin a avut probleme la mai multe faze care au dus la golurile primite de Fiorentina în cele două partide. În acest context, schimbarea antrenorului adaugă o nouă provocare pentru internaționalul român, care trebuie să se adapteze cerințelor lui Paolo Vanoli.

Pentru Fiorentina, următoarele meciuri vor fi importante atât pentru stabilizarea echipei, cât și pentru evaluarea jucătorilor din apărare. În cazul lui Drăgușin, prestațiile din perioada următoare vor conta în stabilirea rolului său în noul sistem.