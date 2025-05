România, factor-cheie în escaladarea războiului din Ucraina. Acuzațiile și argumentele lui Putin

La trei ani de la invazia rusă, președintele Vladimir Putin a afirmat că România a avut un rol în escaladarea conflictului din Ucraina. În documentarul „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”, difuzat de televiziunea de stat rusă Rossiya-1, liderul de la Kremlin afirmă că România și Bulgaria au contribuit la creșterea tensiunilor care au dus la războiul din Ucraina prin acceptarea amplasării bazelor americane pe teritoriile lor.

Documentarul include imagini de arhivă cu un discurs al lui Putin, la care a participat și Angela Merkel.

„Își desfășoară forțele la granițele noastre de stat. În Bulgaria și România apar așa-numite baze americane avansate ușoare, câte una în fiecare țară. Și avem tot dreptul să ne întrebăm deschis: împotriva cui are loc această extindere?”, spunea la acea vreme Putin.

Videoclipul continuă cu explicațiile președintelui rus referitoare la afirmațiile din discurs, menționând că partenerii țării l-ar fi auzit, dar nu l-ar fi ascultat și respectat.

„Acesta este mesajul pe care am vrut să-l transmit partenerilor și colegilor noștri, în speranța că ne vor asculta și își vor corecta atitudinea față de Rusia. Dar, din păcate, nu am fost ascultați. Adică au auzit, dar nu au reacționat cum se cuvine. În cele din urmă, asta a dus la evenimentele tragice de astăzi din Ucraina”, a mai afirmat președintele rus.

Russian tv is now airing this “Putin : 25 years” a documentary on his life since 2000 and about his worries and plans today - we are watching it for you on the night Trump has just said maybe peace is impossible pic.twitter.com/uA8znkcVE6

— caterina doglio (@CaterinaDoglio) May 4, 2025