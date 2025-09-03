International Putin și Xi caută nemurirea prin transplanturi. Discuție secretă, dezvăluită







Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții, în marja paradei militare la Beijing, potrivit BBC.

Putin a sugerat că până și viața veșnică ar putea fi posibilă datorită inovațiilor în biotehnologie, conform unei traduceri a remarcilor surprinse de un microfon uitat deschis.

Momentul de neatenție a fost surprins într-o transmisiune în direct de televiziunea de stat chineză, în timp ce cei doi lideri și președintele nord-coreean Kim Jong Un s-au plimbat împreună prin celebra Piață Tiananmen din Beijing

Liderul comunist chinez Xi Jinping este la putere de 13 ani, în timp ce Putin se află în fruntea Rusiei de 25 de ani, dar deocamdată niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a se retrage.

Stând umăr la umăr cu liderii nord-coreeni și ruși, președintele Chinei s-a folosit spectacolul de Ziua Victoriei pentru a proiecta o viziune alternativă asupra viitorului ordinii mondiale.

Cu toate acestea, conversația lor privată sugerează că viziunile comune lor se extind dincolo de sfera economică și politică, vizând eternizarea în funcții.

Schimbul de replici a fost transmis de un traducător de mandarină pentru Putin și de un traducător de rusă pentru Xi și a fost tradus în engleză de BBC.

„În trecut, era rar ca cineva să aibă peste 70 de ani, iar în zilele noastre se spune că la 70 de ani ești încă un copil”, s-a putut auzi spunând traducătorul lui Xi în rusă.

Urmează un pasaj inaudibil din partea lui Putin. Traducătorul său de mandarină a adăugat apoi: „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea.”

Traducătorul lui Xi a spus apoi: „Predicțiile sunt că, în acest secol, există o șansă de a trăi și până la 150 [de ani]”.

Putin și-a reluat remarcile și ulterior, într-un interviu acordat presei ruse.

Agenția de știri de stat Tass l-a citat spunând: „Metodele moderne de recuperare, metodele medicale, chiar și cele chirurgicale care se ocupă de înlocuirea organelor, permit umanității să spere ca viața activă să dureze mai mult decât o face astăzi.

„Vârsta medie este diferită în diferite țări, dar speranța de viață va crește semnificativ”.

La reuniunea de la Beijing, Xi Jinping a declarat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război. Și s-a folosit de prilej pentru a-și etala un arsenal imens de arme - inclusiv rachete nucleare cu acoperire globală - la cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Parada de miercuri a marcat prima dată când liderii comuniști din China și Coreea de Nord au apărut împreună cu Putin în public.

China încearcă să se poziționeze ca o posibilă contrapondere față de SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a ironizat pe cei trei dictatori, acuzându-i de conspirație împotriva SUA. „Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.