Președintele rus Vladimir Putin ar putea lua în calcul o intensificare a războiului din Ucraina, iar unele scenarii discutate includ posibile atacuri izolate asupra unor obiective NATO, inclusiv din România, potrivit unei analize Reuters bazate pe surse apropiate Kremlinului și pe opiniile unor experți în securitate. Sursele citate susțin că liderul rus nu ar fi dispus, în acest moment, să accepte un compromis și ar miza în continuare pe obținerea unor câștiguri militare.

Trei surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Reuters că Vladimir Putin respinge apelurile privind negocierile de pace cu Ucraina. Potrivit acestora, atacurile recente cu drone efectuate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi rusești ar fi întărit decizia liderului rus de a continua războiul.

Două dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului, au afirmat că Putin ar fi mai degrabă dispus să escaladeze conflictul, intrat în al cincilea an. Una dintre persoanele care discută frecvent cu liderul de la Kremlin a vorbit despre o „probabilitate ridicată” de escaladare în următoarele luni.

Afirmațiile vin după ce președintele american Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar dori oprirea războiului și că o soluție ar fi „mai aproape decât își imaginează oamenii”. Trump a discutat telefonic atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ulterior s-a întâlnit cu liderul de la Kiev la summitul NATO de la Ankara.

Una dintre sursele Reuters susține că Vladimir Putin urmărește cucerirea întregii regiuni Donbas și că ar fi respins propuneri venite inclusiv din partea unor consilieri care susțineau un compromis bazat pe înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului.

O altă sursă afirmă că președintele rus consideră că armata sa poate ajunge să controleze întreaga regiune Donbas.

În luna iunie, Putin a respins public apelurile președintelui Volodimir Zelenski pentru o întâlnire și pentru o încetare a focului.

„Rusia este pregătită pentru o soluționare pașnică, dar are suficiente capacități pentru a acționa independent și pentru a continua operațiunea militară specială”, a arătat Peskov.

Reuters notează că unii experți militari ruși discută tot mai des despre posibilitatea extinderii tensiunilor către obiective europene, inclusiv baze NATO.

Analistul Jack Watling, de la Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, consideră că Rusia ar putea încerca să testeze reacția Alianței prin incidente izolate, asemănătoare situațiilor în care drone rusești au ajuns pe teritoriul României.

„Rușii nu urmăresc un război cu NATO. Însă astfel de incidente ar putea fi folosite pentru a diviza Alianța în privința modului de răspuns”, a declarat Watling.

Potrivit analistului, o creștere a tensiunilor cu NATO ar putea fi folosită de Vladimir Putin și pentru justificarea unor decizii interne, precum introducerea serviciului militar obligatoriu.

Reuters îl citează pe Andrei Ilnițki, fost oficial al Ministerului rus al Apărării, care a scris într-un articol publicat în Kommersant despre un posibil scenariu de escaladare.

Potrivit acestuia, o primă etapă ar putea presupune atacarea unor obiective industriale importante din Ucraina, inclusiv portul Odesa și un combinat siderurgic.

Ilnițki susține că o etapă ulterioară ar putea include lovituri asupra unor baze NATO din statele baltice și România, dar și asupra unor facilități europene implicate în producția de drone și rachete cu rază lungă destinate Ucrainei.

Întrebat despre aceste afirmații, Dmitri Peskov a declarat că Rusia trebuie să își întărească propria securitate și nu poate „închide ochii” la militarizarea Europei.

Potrivit Reuters, luptele din Donbas continuă, însă avansul trupelor ruse este mai lent decât în etapele anterioare ale războiului.

O estimare a Center for Strategic & International Studies (CSIS) arată că aproximativ două milioane de militari ar fi fost uciși, răniți sau dați dispăruți de la începutul invaziei la scară largă din 2022. Dintre aceștia, aproximativ 1,4 milioane ar fi ruși. Nici Rusia și nici Ucraina nu publică date oficiale privind pierderile.

Sursele Reuters afirmă că Vladimir Putin consideră cucerirea completă a Donbasului un obiectiv esențial.

„Are nevoie de un fel de victorie”, a declarat una dintre persoanele care se întâlnește în mod regulat cu liderul de la Kremlin.