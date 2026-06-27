PSD și-a ales noul lider al organizației de femei. Vot aproape unanim

Simona Bucura-Oprescu, deputat și fost ministru al Muncii, a fost aleasă sâmbătă în funcția de președinte a Organizației de Femei a PSD, în cadrul conferinței desfășurate la Palatul Parlamentului. Aceasta a obținut 443 de voturi din partea celor 447 de delegate prezente și a prezentat moțiunea „România pe mâini bune”, singura înscrisă în competiție.

Organizația de Femei a PSD și-a desemnat, sâmbătă, noua conducere în cadrul conferinței organizate la Palatul Parlamentului. Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă în funcția de președinte al organizației, după ce moțiunea sa, intitulată „România pe mâini bune”, a fost singura depusă.

Din cele 447 de delegate care au participat la vot, 443 și-au exprimat susținerea pentru candidatura acesteia. Alte patru participante s-au abținut, fără să fie înregistrat vreun vot împotrivă.

La finalul conferinței, noul lider al OFSD a transmis un mesaj adresat colegelor din partid.

„Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aducem ceva în coşul de încredere pentru PSD, datorită activităţii noastre împreună. (...) Fiecare dintre noi îmi doresc să facă mai mult şi mai bine pentru români”, a spus Bucura-Oprescu la finalul conferinţei.

În discursul susținut înaintea votului, Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre diferențele dintre mediul urban și cel rural și a criticat unele măsuri adoptate de Guvernul din care PSD a făcut parte.

„Doar 16% dintre absolvenţii de studii superioare din România provin din mediul rural. Vedem tot mai des că elevii din mediul, rural au şanse tot mai mici să ajungă la facultate fiindcă familiile nu îşi permit să îi susţină pentru a-şi construi o carieră aşa cum îşi doresc şi aşa cum le permite potenţialul, şi cum să îşi permită când avem politicieni pentru care prioritatea gvernamentală este să taie bursele elevilor, să taie transportul pentru studenţi, iar pentru ei decalogul guvernării începe cu austeritatea? De aceea vom susţine politici publice care să reducă aceste diferenţe”, a anunţat Simona Bucura-Oprescu.

Accederea Simonei Bucura-Oprescu în fruntea Organizației de Femei a PSD s-a desfășurat în mai multe etape.

Înainte de a ajunge la nivel național, aceasta a condus organizația județeană de femei din Argeș, funcție în care a fost reconfirmată de-a lungul timpului.

Ulterior, după retragerea Rovanei Plumb și, mai târziu, a Vioricăi Dăncilă de la conducerea OFSD, Simona Bucura-Oprescu a preluat funcția de președinte interimar al organizației naționale în perioada 2022–2023, coordonând activitatea până la organizarea conferinței elective.

În octombrie 2023, în cadrul Conferinței Naționale a OFSD desfășurate tot la Palatul Parlamentului, aceasta a fost aleasă oficial în funcția de președinte executiv al organizației. Atunci a candidat tot cu moțiunea „România pe mâini bune”, obținând susținerea majorității delegatelor din întreaga țară.