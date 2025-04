Politica Declarația emoționantă a Simonei Bucura-Oprescu după adoptarea moțiunii referitoare la sistemul de pensii







Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat luni, după ce Senatul a adoptat moțiunea simplă referitoare la sistemul de pensii, că situația actuală reprezintă „o nedreptate”, având în vedere că a muncit „în slujba românilor”.

Simona Bucura-Oprescu mulțumește colegilor care au votat ămpotriva moțiunii

Simona Bucura-Oprescu își exprimă recunoștința față de colegii care au votat împotriva moțiunii, subliniind importanța democrației în România. Acesta afirmă că rezultatul votului reflectă o „matematică parlamentară pură” și își reafirmă angajamentul de a continua munca cu responsabilitate în funcția politică.

„Este matematică parlamentară pură. Le mulţumesc tuturor colegilor care au votat contra moţiunii. Le mulţumesc şi celorlalţi care ne arată că în România democraţia este puternică. Voi continua ca şi până acum. Cred că în funcţiile politice este vorba de muncă şi de responsabilitate”, afirmă ministrul Muncii.

Moțiunea nu este altceva decât matematică electorală

Simona Bucura-Oprescu subliniază experiența sa, dedicarea și legitimitatea obținută prin votul cetățenilor, atât ca deputat, cât și în plenul Parlamentului României. Ea afirmă că „ceea ce se întâmpla aici este vorba de matematică electorală.

„Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor.

Cred în munca pe care am depus-o şi cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât şi în plenul Parlamentului României”, a mai afirmat Bucura-Oprescu.

Bucura-Oprescu: Consider că munca pe care am depus-o este în folosul românilor

Ministrul Bucura-Oprescu afirmă că întreaga sa carieră a fost dedicată luptei împotriva nedreptății și că munca sa a fost în beneficiul românilor, a spus ea la ieșirea din sala de plen a Senatului.

Ea consideră că ceea ce se întâmplă în prezent este o nedreptate, dar subliniază că a făcut tot ce a depins de ea și va continua să acționeze în același sens.

„În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptăţii. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ţinut de noi am făcut şi vom continua să facem”, a afirmat Bucura-Oprescu, vizibil emoţionată.