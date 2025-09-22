PSD presează Guvernul să prelungească plafonarea adaosurilor comerciale

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că social-democrații au depus un amendament la Senat prin care cer prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu cel puțin trei luni. Parlamentarul susțină că măsura nu ar avea impact bugetar, dar ar fi esențială pentru protejarea populației de noi scumpiri.

Parlamentarul susține că această inițiativă nu ar avea implicații financiare pentru stat și nu ar presupune reduceri de personal sau de cheltuieli. „Aici lucrurile înţeleg că s-au stabilit în coaliţie, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu doreşte sub nicio formă acest lucru. Eu pot să vă asigur un lucru, dacă mâine în coaliţie se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament.

Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară, deci aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi medii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă”, a susținut Zamfir.

Senatorul PSD a mai declarat că inițiativa sa ar fi susținută și de președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor.

Reamintim că ideea de intervenție a statului în funcționarea pieței libere și de obligare a firmelor private să își limiteze adaosurile comerciale pentru anumite produse a fost susținută de mai mulți reprezentanți ai PSD.

Mai mult, și ideea de introducere a unui proiect legislativ în Parlament în acest sens a fost evocată anterior de fostul ministru Marius Budăi. Acesta a declarat că „dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă”.