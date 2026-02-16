Provocat pe TikTok, un adolescent de 15 ani din Brașov a distrus două mașini și a filmat întreaga scenă

Un adolescent de 15 ani din Brașov a fost arestat preventiv după ce a distrus două autoturisme, în urma unei provocări primite pe o rețea de socializare. Una dintre mașini a fost complet mistuită de flăcări, iar focul s-a extins la un alt autoturism parcat în apropiere. Ancheta, derulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, a început la sfârșitul săptămânii trecute, după ce mai multe autoturisme din municipiu au fost vandalizate.

Conform Parchetului, tânărul a transmis live întreaga acțiune pentru a demonstra că a acceptat provocarea.

„Ca urmare a unei provocări primite pe o reţea de socializare, în noaptea de 13.02.2026, în jurul orei 03:05, un minor în vârstă de 15 ani a lovit, cu o cărămidă, luneta, geamul stânga faţă, precum şi parbrizul unui autoturism parcat în municipiul Braşov, strada Constantin Lacea nr. 3, provocând spargerea lunetei şi fisurarea geamului şi a parbrizului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Potrivit sursei, în noaptea respectivă, între 03:14 și 03:18, adolescentul a mers pe Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 3, unde a spart luneta unui alt autoturism cu o piatră și l-a incendiat, distrugându-l complet. Flăcările s-au răspândit la un alt autoturism parcat lângă acesta, deteriorând mai multe părți ale caroseriei.

Procurorii au menționat că adolescentul a distribuit în timp real pe rețelele de socializare imagini cu mașinile în flăcări, pentru a dovedi că a îndeplinit provocarea.

Inițial, minorul a fost reținut 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a băiatului pentru 30 de zile.

În ianuarie, un adolescent de 16 ani a distrus două mașini parcate în Drobeta Turnu Severin, după ce a acceptat o provocare lansată pe TikTok.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, adolescentul se urcă pe capota mașinilor și le lovește cu picioarele.

„Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staționate, aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinți.