Rezultatul alegerilor din landul Saxonia-Anhalt a creat o faliile adâncă în societatea germană, împărțind populația în două tabere distincte. După victoria obținută de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), electoratul susținător al lui Merz a început să se mobilizeze și să iasă în stradă în semn de protest.

Autoritățile germane au raportat prezența a peste 5.000 de participanți la manifestațiile din capitală. În schimb, organizatorii evenimentului susțin că au reușit să adune peste 14.000 de oameni, cu scopul de a convinge alegătorii să nu voteze cu AfD la scrutinurile viitoare.

Protestatarii s-au adunat în apropierea Porții Brandenburg din Berlin și au scandat lozinci împotriva formațiunii de extremă dreapta. Citatele purtate pe pancarte și strigate de mulțime au fost surprinse de jurnaliștii de la The Guardian: „Fascismul nu este o alternativă”, „Opriți AfD-ul nazist: puneți capăt rasismului și reducerilor serviciilor sociale” și „Istoria ne privește”.

Mobilizarea din stradă vine într-un moment critic, în condițiile în care Germania se pregătește pentru încă două alegeri regionale. Este vorba despre scrutinurile din capitală și din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, de pe coasta Mării Baltice, ambele fiind programate pentru data de 20 septembrie.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de vot, manifestanții prezenți la mitingul din Berlin au lansat un apel public împotriva resemnării, ca reacție directă la rezultatele înregistrate duminică.

În landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD se află pe primul loc în opțiunile de vot ale cetățenilor, având o cotă de aproximativ 35%. Totuși, partidul de centru-stânga (SPD) a recuperat teren în timpul verii și este evaluat în prezent la peste 30%.

Lupta politică rămâne extrem de strânsă. AfD mai are nevoie de doar trei voturi pentru a obține sprijinul necesar formării unui executiv condus de Ulrich Siegmund. Candidatul radical al formațiunii speră să obțină susținerea necesară prin atragerea membrilor nemulțumiți din celelalte partide politice.