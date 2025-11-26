Proiect: Primăriile obligate să reconstruiască imobilele afectate de dezastre. Despre câți bani este vorba

Primăriile ar trebui să ajute la reconstrucția caselor care au fost afectate de dezastre în termen de maxim un an, se arată într-un poiect legislativ aflat la Camera Deputaților.

Actul legislativ arată că sprijinul financiar acordat victimelor dezastrelor, conflictelor armate sau intervențiilor de urgență trebuie calculat la valoarea reală. Mai exact pagubele suferite vor fi calculate la valoarea actualizată. De asemenea, primăriile vor avea obligația de a reconstrui imobilul în termen de maxim un an, așa cum se arată în proiect.

În această reconstruire intră inclusiv racordarea la utilități, iar proprietarii își păstrează acest statut. Practic prin intermediul actului normativ se modifică art. 18 al Legii nr. 481/2024 privind protecția civilă.

Prin intermediul modificărilor se încearcă justa despăgubire a celor care au proprietăți lovite de dezastre. Potrivit acestui act normativ pierderile ar trebuie să fie plătite în termen 90 de zile de la producerea incidentului. În prezent legea are cu totul alte prevederi legat de aceste despăgubiri.

Mai exact cei care au de suferit de pe urma unui dezastru, a unui conflict armat sau a unei intervenții au dreptul la un ajutor de urgență. De asemenea păgubiții pot să ceară acum despăgubiri de la primărie, însă acestea sunt limitate. Proiectul mai prevede un aspect important. Anume acela că până la finalizarea lucrărilor, primăria este cea care va suporta financiar toate cheltuielile de cazare a celor afectați.

”În cazul în care primăria nu dispune de fondurile necesare, Guvernul este obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, toate sumele necesare din fondul de urgență, urmând ca, acolo unde este posibil, să recupereze aceste sume de la persoanele / instituțiile / companiile care, în urma anchetei autorităților, se dovedesc vinovate pentru tragedie”, se arată în inițiativa legislativă.

Inițiatorii spun că aceste modificări erau necesare având în vedere ultimele situații care au arătat că reglementările actuale sunt extrem de limitate. Proiectul aparține celor de la PSD.