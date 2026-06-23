Sistemul de învățământ preuniversitar din România trece printr-o etapă de extindere a unui proiect care își propune să modernizeze modul în care elevii își organizează studiile. Ministerul Educației a anunțat oficial că alte unsprezece unități de învățământ liceal au fost selectate pentru a face parte din programul de pilotare a unor planuri-cadru alternative.

Prin această decizie, numărul instituțiilor de învățământ care experimentează noul model de organizare crește considerabil, adăugându-se celor 32 de licee care erau deja incluse în acest proiect național. Obiectivul principal este de a oferi o mai mare libertate de decizie școlilor și elevilor în privința parcursului educațional.

Planul-cadru reprezintă documentul oficial care stabileşte disciplinele care se studiază şi numărul de ore alocat fiecărei discipline pe săptămână. Modificările propuse în cadrul acestui program pilot vin să spargă tiparele rigide ale orarelor clasice și să aducă un suflu nou în oferta educațională.

Conform precizărilor oferite de autorități, implementarea acestor planuri-cadru înseamnă mai multă flexibilitate în organizarea disciplinelor pe an de studiu, a orelor alocate acestora pe săptămână (inclusiv a orarului elevului), prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Şcolii (CDEOŞ).

Noua abordare curriculară le permite liceenilor să opteze pentru cursuri adaptate direct la cerințele pieței muncii actuale și la evoluția tehnologică. În locul disciplinelor tradiționale obligatorii, elevii din școlile incluse în program pot alege materii din domenii de mare actualitate.

Oferta educațională flexibilă acoperă o gamă largă de interese moderne, oferind cursuri în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică şi imprimare 3D, bioetică, inteligenţă artificială sau stare de bine. În acest fel, structura orelor devine personalizată și orientată spre competențe practice.

Extinderea proiectului a fost confirmată printr-o comunicare oficială a instituției, care a detaliat integrarea noilor unități școlare atât din sectorul public, cât și din cel privat sau confesional.

„Încă 11 licee, alături de cele 32 incluse iniţial, vor pilota planuri-cadru alternative, în cadrul Programului Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Unitățile de învățământ selectate pentru această nouă etapă provin din diverse regiuni ale țării și includ atât colegii economice și tehnice, cât și licee teoretice sau particulare:

Colegiul Economic, municipiul Arad, judeţul Arad (unitate de stat)

Liceul Internaţional IOANID, Sector 1, municipiul Bucureşti (unitate particulară)

Colegiul Naţional ”Emanuil Gojdu”, municipiul Oradea, judeţul Bihor (unitate de stat)

Colegiul Tehnic INFOEL, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud (unitate de stat)

Liceul Politehnica, Sector 6, municipiul Bucureşti (unitate de stat)

Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu”, Sector 6, municipiul Bucureşti (unitate de stat)

Liceul Internaţional PREMS, municipiul Braşov, judeţul Braşov (unitate particulară)

Liceul Danubius, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi (unitate de stat)

Şcoala Liberă Waldorf ”Sophia”, municipiul Braşov, judeţul Braşov (unitate privatisation)

Liceul UMFST ”George Emil Palade”, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş (unitate de stat)

Colegiul Naţional ”Doamna Stanca”, municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare (unitate de stat)

Aceste instituții vor începe aplicarea noilor structuri de organizare a cursurilor, rezultatele lor urmând să fie evaluate pentru a se decide oportunitatea extinderii acestui model la nivelul întregului sistem de învățământ românesc.