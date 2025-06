Social Programe în premieră, în România, lansate la UVT. Studenții vor avea diplomă dublă: de la UVT și de la Universitatea din Torino







În premieră pentru România, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) au fost lansate, azi, două programe Double Degree. Este urmarea unui parteneriat între UVT și Universitatea din Torino.

Parteneriat academic dezvoltat în cadrul Alianței Universitare Europene UNITA

La UVT au fost lansate, astăzi, două programe integrate de licență și masterat cu dublă specializare. Este vorba de programe în specializarea de licență și masterat în Drept European și Internațional (la Facultatea de Drept UVT) și în specializarea de masterat în Psihologie Clinică (la Facultatea de Sociologie și Psihologie UVT). Integrarea studiilor universitare de licență și masterat în domeniul dreptului european și internațional vizează programe de licență și masterat.“Această formulă de cooperare concretizează parteneriatul academic dezvoltat în cadrul Alianței Universitare Europene UNITA, în care Università degli Studi di Torino și Universitatea de Vest din Timișoara sunt membre fondatoare”, explică rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Au fost prezenți la eveniment Angela Pesavento, Consulul onorific al Republicii Italiene la Timișoara, Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, Vincenzo Moderno, Vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România.

Absolvenți de Drept și Pshihologie cu dublă diplomă

La UVT va fi program de licență bilingv (română-engleză) în Drept european și internațional. Acesta se va întinde pe patru ani. Tot la UVT va funcționa programul de masterat în limba engleză European Union Law. Acesta va avea o durată de un an. La Università degli Studi di Torino, programul de licență în limba engleză Global Law and Transnational Legal Studies va avea o durată de trei ani, iar programul de masterat în limba engleză European Legal Studies va dura doi ani. "Înscrierea în programele de studii universitare integrate în vedere obținerii diplomei duble de licență și masterat va permite studenților selectați să realizeze parcursuri academice internaționale, pe baza unor stagii de mobilitate de lungă durată. Mobilitățile vor totaliza doi ani din cei cinci ani de studii", spune rectorul UVT, Marilen Pirtea

Cooperarea academică dintre UVT și Universitatea din Torino se concretizează și în certificarea prin diplomă dublă între programul Body and Mind Sciences, de la Universitatea din Torino, și Masteratul de Psihologie Clinică și Psihoterapie de la UVT. Schimbul de studenți are o durată de un an. Acesta va fi finalizat prin susținerea unei disertații la una dintre cele două facultăți. Programul va oferi studenților participanți 60 de credite pentru cele două semestre parcurse la universitatea-gazdă.