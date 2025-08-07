Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
- Cristi Buș
- 7 august 2025, 11:19
- ANM confirmă: luna august aduce căldură prelungită și secetă
- Vremea până pe 11 august: Căldură intensă în sud, secetă în zonele montane
- 11 – 18 august: Căldura se extinde, precipitațiile rămân reduse
- 18 – 25 august: Regim termic ridicat, dar fără excese
- 25 august – 1 septembrie: Final de vară cu vreme blândă și precipitații apropiate de normal
Prognoza meteo pentru luna august aduce vești bune pentru românii care sunt în concediu sau se pregătesc să fugă de rutina de la birou. Meteorologii anunță o lună august cu temperaturi ridicate și deficit de precipitații în multe regiuni. Sudul și vestul țării vor fi cele mai afectate de valurile de căldură, în timp ce la munte se instalează seceta.
ANM confirmă: luna august aduce căldură prelungită și secetă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza estimativă pentru perioada 5 august – 1 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, luna va fi caracterizată de temperaturi peste normalul climatologic și cantități reduse de precipitații, în special în zonele montane și vestice.
Vremea până pe 11 august: Căldură intensă în sud, secetă în zonele montane
Prima săptămână din august va aduce valori termice ridicate în sudul țării, unde temperaturile vor depăși media specifică perioadei.
În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de normal, însă deficitul de precipitații va fi generalizat.
Zonele montane vor fi cele mai afectate, cu secetă accentuată și lipsa aproape completă a ploilor.
11 – 18 august: Căldura se extinde, precipitațiile rămân reduse
În a doua săptămână, valul de căldură va cuprinde aproape toată țara, cu accent în vest și sud-vest, unde temperaturile vor depăși frecvent 33–35°C.
ANM estimează că acest interval va fi unul secetos la nivel național, cu o probabilitate foarte scăzută de apariție a ploilor.
18 – 25 august: Regim termic ridicat, dar fără excese
Temperaturile vor continua să se mențină peste media multianuală în vestul, sudul și centrul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea un regim termic aproape de normal.
În privința precipitațiilor, regiunile intracarpatice vor avea un deficit accentuat, iar în celelalte zone valorile vor fi aproape normale.
25 august – 1 septembrie: Final de vară cu vreme blândă și precipitații apropiate de normal
Ultima săptămână de vară și prima zi de toamnă calendaristică aduc o încetinire a valului de căldură, cu temperaturi ușor peste medie doar în vest, sud și centru.
În ceea ce privește precipitațiile, se așteaptă o revenire la valorile climatologice normale în toate regiunile, marcând o posibilă tranziție spre un regim atmosferic mai echilibrat.
