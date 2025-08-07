Vremea Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu







Prognoza meteo pentru luna august aduce vești bune pentru românii care sunt în concediu sau se pregătesc să fugă de rutina de la birou. Meteorologii anunță o lună august cu temperaturi ridicate și deficit de precipitații în multe regiuni. Sudul și vestul țării vor fi cele mai afectate de valurile de căldură, în timp ce la munte se instalează seceta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza estimativă pentru perioada 5 august – 1 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, luna va fi caracterizată de temperaturi peste normalul climatologic și cantități reduse de precipitații, în special în zonele montane și vestice.

Prima săptămână din august va aduce valori termice ridicate în sudul țării, unde temperaturile vor depăși media specifică perioadei.

În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de normal, însă deficitul de precipitații va fi generalizat.

Zonele montane vor fi cele mai afectate, cu secetă accentuată și lipsa aproape completă a ploilor.

În a doua săptămână, valul de căldură va cuprinde aproape toată țara, cu accent în vest și sud-vest, unde temperaturile vor depăși frecvent 33–35°C.

ANM estimează că acest interval va fi unul secetos la nivel național, cu o probabilitate foarte scăzută de apariție a ploilor.

Temperaturile vor continua să se mențină peste media multianuală în vestul, sudul și centrul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea un regim termic aproape de normal.

În privința precipitațiilor, regiunile intracarpatice vor avea un deficit accentuat, iar în celelalte zone valorile vor fi aproape normale.

Ultima săptămână de vară și prima zi de toamnă calendaristică aduc o încetinire a valului de căldură, cu temperaturi ușor peste medie doar în vest, sud și centru.