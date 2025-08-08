Actualitate Prognoza meteo, 8 august. Canicula se întoarce. Zonele cele mai călduroase







Vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar îndeosebi în vestul și sudul țării va fi călduroasă, potrivit prognozei Administrașiei Naționale (ANM) de meteorologie, emise pentru 8 august. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și în zona de munte și mai mult senin în rest.

În Carpații Meridionali vor fi înnorări temporare mai ales după-amiaza, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în estul Dobrogei, unde vor fi viteze de 35-.-45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 26 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre 35 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 22, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali unde se vor situa în jurul a 8 grade. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni va fi ceață.

În Capitală, potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 15-18 grade.

În prima zi de weekend, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară după-amiaza în zonele de câmpie din vest și sud, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar local indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în nord-estul țării și la munte și mai mult senin în restul zonelor.

În nordul Carpaților Orientali după-amiaza vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22...23 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopții, în special în depresiuni, izolat se va forma ceață.

Și în București vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18-21 de grade.