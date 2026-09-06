Prognoza meteo, 6 septembrie. Se răcește în aproape toată țara

Prognoza meteo pentru duminică, 6 septembrie, arată o scădere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, cu maxime apropiate de normalul perioadei. În sud va rămâne însă cald, iar în nord, centru și la munte sunt așteptate ploi slabe și intensificări ale vântului, cu rafale care pot depăși 80-90 km/h pe creste, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Valorile termice vor coborî în cea mai mare parte a țării și se vor apropia de cele normale pentru începutul lunii septembrie. Excepție vor face regiunile sudice, unde maximele vor caracteriza local în continuare o vreme călduroasă.

Cerul va fi mai mult senin, însă în orele amiezii și ale serii vor apărea înnorări temporare în Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și nordul Dobrogei. În aceste zone sunt așteptate, pe arii restrânse, ploi slabe, cu cantități de apă de 3-6 l/mp.

Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. În zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, viteza vântului va depăși temporar 80-90 km/h. În restul teritoriului, rafalele vor fi în general de 40-50 km/h, iar pe timpul nopții vântul va slăbi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei și izolat în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 5 grade și nu vor depăși în general 16 grade. În depresiunile Carpaților Orientali vor fi valori mai scăzute, în timp ce pe litoral temperaturile nocturne vor fi ușor mai ridicate. Dimineața, izolat, se poate forma ceață.

În București, vremea va rămâne frumoasă și călduroasă, chiar dacă temperaturile vor fi în ușoară scădere față de ziua precedentă.

Maxima va ajunge la 30-32 de grade, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare de aproximativ 40 km/h.

Temperatura minimă va fi de 13-14 grade.

La munte, temperaturile vor scădea, iar maximele se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Minimele vor caracteriza o vreme răcoroasă. Cerul va fi în general senin, cu excepția Carpaților Orientali, unde în orele amiezii și ale serii vor apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe de 2-5 l/mp.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h. În cursul nopții, viteza vântului va scădea semnificativ.

Pe litoral, vremea se va răcori față de ziua anterioară, însă temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare și rafale de 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade, iar minimele între 16 și 18 grade. Apa mării va avea între 22 și 24 de grade.