Ediția de toamnă 2026 a programului social „Litoralul pentru Toți” începe marți, 1 septembrie, și se desfășoară oficial până la 30 septembrie. Cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei pe persoană pe noapte, în Eforie Nord.

Programul este organizat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și a ajuns la cea de-a 49-a ediție. Lansat în anul 2001, „Litoralul pentru Toți” are ca obiectiv oferirea unor vacanțe la tarife reduse în extrasezon și prelungirea sezonului estival prin participarea operatorilor economici de pe litoral.

La ediția din toamna acestui an sunt înscrise aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice.

O noutate a ediției este schimbarea listei participanților. Dintre unitățile înscrise în această toamnă, 24 nu au participat la ediția din primăvară.

FPTR a transmis că ediția de toamnă se desfășoară în cadrul „Anului Calității în Turism”, inițiativă lansată de federație pentru 2026 și preluată de operatorii economici: „Un tarif mai mic în extrasezon trebuie să vină împreună cu servicii corecte”.

Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei pe persoană pe noapte, în Eforie Nord.

Prețurile diferă în funcție de stațiune, unitatea de cazare, perioada aleasă și serviciile incluse. Unele oferte vizează doar cazarea, în timp ce altele includ micul dejun sau servicii de tip All Inclusive.

Tarifele de pornire anunțate de FPTR sunt:

-Eforie Nord - de la 39 de lei/persoană/noapte; -Neptun-Olimp - de la 58 de lei; -Costinești - de la 60 de lei; -Mamaia Nord - de la 65 de lei; -Eforie Sud - de la 65 de lei; -Mamaia - de la 69 de lei; -Jupiter - de la 74 de lei; -Saturn – de la 77 de lei; -Vama Veche – de la 80 de lei; -Mangalia – de la 108 lei.

Perioada oficială a programului este 1-30 septembrie 2026. Unele unități de cazare participante au transmis însă oferte care se extind și în luna octombrie.

Condițiile, serviciile incluse și perioadele exacte pentru care sunt disponibile pachetele sunt stabilite de fiecare unitate de cazare.

Președintele FPTR, Dragoș Răducan, a declarat că programul continuă să atragă atât unități noi, cât și operatori care nu au mai participat la edițiile recente: „Am declarat 2026 «Anul Calității în Turism» pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce așteaptă să primească turistul”.

„Litoralul pentru Toți” se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și turiștilor care preferă perioada mai liniștită de la finalul sezonului estival.

Programul poate fi o opțiune și pentru cei care caută mini-vacanțe de weekend sau doresc să petreacă câteva zile la mare la tarife mai reduse decât în perioada de vârf a sezonului. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.