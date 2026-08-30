Vremea

Prognoza meteo, 30 august. Temperaturile ajung la 35 de grade. Unde sunt așteptate ploi, grindină și vijelii

Comentează știrea
Prognoza meteo, 30 august. Temperaturile ajung la 35 de grade. Unde sunt așteptate ploi, grindină și vijeliiVremea. Sursa foto: Colaj EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vremea se menține călduroasă duminică, 30 august, însă atmosfera va fi instabilă în mai multe zone ale țării. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sunt așteptate perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, atât în prima parte a zilei, cât și după-amiaza și seara. Temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade în vestul țării.

Prognoza meteo, 30 august. Ploile apar în nord-est și izolat în centru și sud

În primele ore ale zilei, înnorările și ploile își vor face apariția în nord-estul țării, unde sunt posibile și descărcări electrice. Fenomene similare vor apărea izolat în regiunile centrale și sudice.

Pe parcursul după-amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Carpații Orientali și Meridionali. Aversele și furtunile vor apărea pe suprafețe mai restrânse și în Transilvania, Moldova, precum și în celelalte zone montane.

Ploile pot fi însoțite de grindină și de intensificări temporare ale vântului. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-10 l/mp, iar izolat, mai ales în zona montană, pot atinge 15-25 l/mp.

ploaie, furtuna

ploaie, furtuna / sursa foto: arhiva EVZ

Temperaturile urcă până la 35 de grade în vest

În cea mai mare parte a țării, valorile maxime se vor situa între 26 și 33 de grade Celsius. În regiunile vestice, temperaturile vor fi mai ridicate și pot ajunge la 34-35 de grade.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, însă în timpul ploilor sunt posibile intensificări de scurtă durată. Local, vitezele pot ajunge la 40-55 km/h. Ceața se poate forma izolat, cu o probabilitate mai mare în depresiunile intramontane și în sud-estul țării.

Temperaturile minime vor coborî până la 10-12 grade în depresiunile din Carpații Orientali. În Dealurile de Vest și pe litoral, acestea vor rămâne mai ridicate, între 20 și 22 de grade.

Prognoza meteo, 30 august. Bucureștenii vor avea parte de o zi călduroasă

În Capitală, duminica începe cu vreme călduroasă, dar primele ore ale zilei pot aduce înnorări și condiții pentru ploi slabe. Ulterior, cerul va deveni variabil, iar în timpul nopții va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene deosebite. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade.

Stiri calde

23:49 - A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani

23:42 - Noua demonstrație de forță a lui Putin și Xi. Rusia și China, împreună înaintea summitului OCS

23:31 - Cutremur în Vrancea, luni seara. Un alt seism a avut loc dimineață

23:20 - Balonul de Aur 2026 va avea o ediție specială. Când vor fi anunțați nominalizații

23:09 - Viorica Dăncilă: Și eu am crezut că domnul Bolojan va fi un premier bun

23:00 - Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate în Giulești. Clasamentul după etapa a șaptea

HAI România!

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Proiecte speciale