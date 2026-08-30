Vremea se menține călduroasă duminică, 30 august, însă atmosfera va fi instabilă în mai multe zone ale țării. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sunt așteptate perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, atât în prima parte a zilei, cât și după-amiaza și seara. Temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade în vestul țării.

În primele ore ale zilei, înnorările și ploile își vor face apariția în nord-estul țării, unde sunt posibile și descărcări electrice. Fenomene similare vor apărea izolat în regiunile centrale și sudice.

Pe parcursul după-amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Carpații Orientali și Meridionali. Aversele și furtunile vor apărea pe suprafețe mai restrânse și în Transilvania, Moldova, precum și în celelalte zone montane.

Ploile pot fi însoțite de grindină și de intensificări temporare ale vântului. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-10 l/mp, iar izolat, mai ales în zona montană, pot atinge 15-25 l/mp.

În cea mai mare parte a țării, valorile maxime se vor situa între 26 și 33 de grade Celsius. În regiunile vestice, temperaturile vor fi mai ridicate și pot ajunge la 34-35 de grade.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, însă în timpul ploilor sunt posibile intensificări de scurtă durată. Local, vitezele pot ajunge la 40-55 km/h. Ceața se poate forma izolat, cu o probabilitate mai mare în depresiunile intramontane și în sud-estul țării.

Temperaturile minime vor coborî până la 10-12 grade în depresiunile din Carpații Orientali. În Dealurile de Vest și pe litoral, acestea vor rămâne mai ridicate, între 20 și 22 de grade.

În Capitală, duminica începe cu vreme călduroasă, dar primele ore ale zilei pot aduce înnorări și condiții pentru ploi slabe. Ulterior, cerul va deveni variabil, iar în timpul nopții va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene deosebite. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade.