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Prognoza meteo, 25 iunie. Zi de foc în România: aer fierbinte, disconfort termic și ploi torențiale la munte

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Prognoza meteo, 25 iunie. Zi de foc în România: aer fierbinte, disconfort termic și ploi torențiale la munteCăldură. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Românii se vor confrunta joi, 25 iunie, cu una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării. Meteorologii ANM anunță valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, iar în unele zone din vest și nord-vest va fi atins pragul caniculei.

Prognoza meteo, 25 iunie. Unde va fi cel mai cald

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Transilvania și Moldova. Maximele vor oscila între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce în estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul a 28-30 de grade.

Pe fondul temperaturilor ridicate, disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic specific zilelor caniculare.

Ploi torențiale în unele regiuni

După-amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, în special în masivele din sudul și estul țării. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar fenomene similare pot apărea local și în Oltenia, Muntenia sau izolat în Transilvania. În unele locuri, cantitățile de precipitații pot depăși 15 litri pe metrul pătrat.

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Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu rafale ce pot ajunge la 40-50 km/h, însă în restul intervalului va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime ale nopții vor varia între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.

Prognoza meteo. Capitala rămâne sub influența aerului fierbinte

Și în Capitală vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime estimate între 31 și 33 de grade Celsius. Nivelul de disconfort termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

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