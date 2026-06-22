Prima zi a săptămânii aduce vreme călduroasă în aproape toată țara, cu temperaturi care vor urca până la 34 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Primele manifestări vor apărea în zonele montane din Carpații Occidentali și Meridionali, urmând ca fenomenele să se extindă spre Banat, Crișana și local în Transilvania. Aversele vor afecta izolat și Oltenia, Muntenia, precum și nordul Moldovei.

Meteorologii avertizează că ploile vor avea caracter torențial și vor fi însoțite frecvent de descărcări electrice. Pe alocuri sunt posibile intensificări puternice ale vântului și episoade de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte, cantitățile de apă pot depăși 30–40 de litri pe metrul pătrat, mai ales în zonele montane și în Banat.

Valorile termice maxime vor varia între 26 și 28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în nord-vestul țării mercurul din termometre poate urca până la 34 de grade Celsius.

Minimele vor coborî spre 11–12 grade în depresiunile intramontane din est și vor rămâne în jurul a 20–21 de grade pe litoral.

Bucureștenii vor avea parte de o zi caldă, cu temperaturi specifice începutului de vară. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și spre seară pot apărea înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene semnificative.

Temperatura maximă va atinge 31–32 de grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile se vor situa între 17 și 19 grade. Disconfortul termic se va menține ridicat pe parcursul zilei.

Săptămâna 22–29 iunie va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în vestul, sud-vestul și centrul țării. În restul regiunilor, regimul termic se va menține în limite normale pentru finalul lunii iunie. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează un deficit de ploi în special în vest, nord și centru, unde cantitățile de apă vor fi sub media climatologică.