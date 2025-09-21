Prognoza meteo, 21 septembrie. Vreme deosebit de caldă. Unde vor fi temperaturi de 32 de grade

Pe final de weekend, vremea va rămâne frumoasă, iar temperaturile diurne vor crește ușor în majoritatea regiunilor. Mai cald va fi în zona Banatului, unde valorile termice vor atinge 32 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și, spre seară, pe crestele montane ale Carpaților Meridionali, cu rafale în general de 45–50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23–24 de grade pe litoral și 31–32 de grade în Banat, iar minimele între 10 și 20 de grade, scăzând până la aproximativ 4 grade în estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, mai ales în centru, est și sud-est, se va forma ceață.

În Capitală, vremea se menține călduroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29–30 de grade, iar minima se va situa între 11 și 14 grade.

La începutul săptămânii, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi normale dimineața și noaptea și mai ridicate după-amiaza în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari în munți și local în Banat și Moldova, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22–23 de grade pe litoral și până la 31 de grade în vest și nord-vest, iar minimele între 3–19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață locală, mai ales în centru, est și sud-est.

În București, vremea va fi călduroasă și la începutul săptămânii viitoare. Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 11–28 de grade, iar marți vor ajunge la 28 de grade.