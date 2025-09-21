Vremea

Prognoza meteo, 21 septembrie. Vreme deosebit de caldă. Unde vor fi temperaturi de 32 de grade

Comentează știrea
Prognoza meteo, 21 septembrie. Vreme deosebit de caldă. Unde vor fi temperaturi de 32 de gradeToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pe final de weekend, vremea va rămâne frumoasă, iar temperaturile diurne vor crește ușor în majoritatea regiunilor. Mai cald va fi în zona Banatului, unde valorile termice vor atinge 32 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 21 septembrie. Zi de plajă în România

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și, spre seară, pe crestele montane ale Carpaților Meridionali, cu rafale în general de 45–50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23–24 de grade pe litoral și 31–32 de grade în Banat, iar minimele între 10 și 20 de grade, scăzând până la aproximativ 4 grade în estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, mai ales în centru, est și sud-est, se va forma ceață.

toamna

Toamnă. Sursa foto: Pixabay

Bucureștenii se pot bucura de o zi călduroasă

În Capitală, vremea se menține călduroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29–30 de grade, iar minima se va situa între 11 și 14 grade.

S-a schimbat Codul Rutier în Grecia. Ce riscă șoferii agresivi în trafic
S-a schimbat Codul Rutier în Grecia. Ce riscă șoferii agresivi în trafic
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani

La începutul săptămânii, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi normale dimineața și noaptea și mai ridicate după-amiaza în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari în munți și local în Banat și Moldova, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Maxime de 31 de grade. Unde vor fi condiții de ceață

Temperaturile maxime se vor încadra între 22–23 de grade pe litoral și până la 31 de grade în vest și nord-vest, iar minimele între 3–19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață locală, mai ales în centru, est și sud-est.

În București, vremea va fi călduroasă și la începutul săptămânii viitoare. Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 11–28 de grade, iar marți vor ajunge la 28 de grade.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

06:45 - România în lumina reflectoarelor mondiale: filme premiate în străinătate
06:34 - Prognoza meteo, 21 septembrie. Vreme deosebit de caldă. Unde vor fi temperaturi de 32 de grade
06:25 - Data Act sau cum sunt reglementate datele personale acum. Orice utilizare a datelor necesită un contract cu utilizatorul
06:16 - Stop propagandei ruse. Platformele online sunt sub presiune
06:05 - S-a schimbat Codul Rutier în Grecia. Ce riscă șoferii agresivi în trafic
23:55 - Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale