Vremea

Prognoza meteo, 11 octombrie. Weekend cu vreme instabilă: ploi, rafale de vânt și ceață pe alocuri

Comentează știrea
Prognoza meteo, 11 octombrie. Weekend cu vreme instabilă: ploi, rafale de vânt și ceață pe alocuri
Din cuprinsul articolului

În prima zi de weekend, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în sud, dar mai coborâte în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi locale la munte, iar în celelalte regiuni se vor semnala izolat averse slabe. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 11 octombrie. Vânt puternic în unele regiuni

Vântul va sufla cu intensificări în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, iar izolat până la 70 km/h. În zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vitezele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la peste 1700 m pot depăși 100 km/h.

În restul țării, vântul va fi moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, iar minimele între 5 și 11 grade.

ploaie,

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Vremea în București

Vremea va fi plăcută, cu valori termice normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări dimineața, când nu sunt excluse ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

Temperatura maximă va atinge 19–20 de grade, iar cea minimă se va situa între 7 și 9 grade. Spre dimineață pot apărea condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru perioada 13 octombrie – 10 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis estimarea pentru următoarea lună. Temperaturile vor fi, în general, apropiate de mediile normale ale sezonului, iar regimul pluviometric se va menține în limitele specifice toamnei.

13–20 octombrie: vreme răcoroasă în vest, centru și nord

În prima parte a intervalului, valorile de temperatură vor fi ușor sub mediile multianuale, mai ales în regiunile intracarpatice. În restul țării, vremea se va menține normală pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest și nord-vest, dar apropiate de valorile obișnuite în celelalte zone.

20–27 octombrie: temperaturi scăzute și ploi slabe

Pentru a doua săptămână, meteorologii anunță un regim termic apropiat de normalul climatologic. Ploile vor fi în general normale cantitativ, însă în nord-est acestea ar putea fi ușor deficitare.

27 octombrie – 3 noiembrie: vreme stabilă, fără variații majore

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie, vremea va rămâne stabilă, cu temperaturi în limitele obișnuite pentru perioada respectivă. Regimul de precipitații va fi, de asemenea, apropiat de cel specific sfârșitului de octombrie.

Săptămâna 3–10 noiembrie

Ultima săptămână din interval va aduce temperaturi în general normale și precipitații apropiate de mediile multianuale, semn că debutul lunii noiembrie va fi unul liniștit din punct de vedere meteorologic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:57 - Curățenie de toamnă. Cinci cele mai frecvente greșeli
10:49 - Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
10:40 - Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
10:32 - Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției
10:24 - Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical
10:15 - Top cinci cele mai bogate femei din lume în 2025. Poveștile din spatele averilor uriașe

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale