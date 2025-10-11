Prognoza meteo, 11 octombrie. Weekend cu vreme instabilă: ploi, rafale de vânt și ceață pe alocuri

În prima zi de weekend, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în sud, dar mai coborâte în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi locale la munte, iar în celelalte regiuni se vor semnala izolat averse slabe. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla cu intensificări în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, iar izolat până la 70 km/h. În zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vitezele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la peste 1700 m pot depăși 100 km/h.

În restul țării, vântul va fi moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, iar minimele între 5 și 11 grade.

Vremea va fi plăcută, cu valori termice normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări dimineața, când nu sunt excluse ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va atinge 19–20 de grade, iar cea minimă se va situa între 7 și 9 grade. Spre dimineață pot apărea condiții de ceață.

Administrația Națională de Meteorologie a emis estimarea pentru următoarea lună. Temperaturile vor fi, în general, apropiate de mediile normale ale sezonului, iar regimul pluviometric se va menține în limitele specifice toamnei.

13–20 octombrie: vreme răcoroasă în vest, centru și nord

În prima parte a intervalului, valorile de temperatură vor fi ușor sub mediile multianuale, mai ales în regiunile intracarpatice. În restul țării, vremea se va menține normală pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest și nord-vest, dar apropiate de valorile obișnuite în celelalte zone.

20–27 octombrie: temperaturi scăzute și ploi slabe

Pentru a doua săptămână, meteorologii anunță un regim termic apropiat de normalul climatologic. Ploile vor fi în general normale cantitativ, însă în nord-est acestea ar putea fi ușor deficitare.

27 octombrie – 3 noiembrie: vreme stabilă, fără variații majore

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie, vremea va rămâne stabilă, cu temperaturi în limitele obișnuite pentru perioada respectivă. Regimul de precipitații va fi, de asemenea, apropiat de cel specific sfârșitului de octombrie.

Săptămâna 3–10 noiembrie

Ultima săptămână din interval va aduce temperaturi în general normale și precipitații apropiate de mediile multianuale, semn că debutul lunii noiembrie va fi unul liniștit din punct de vedere meteorologic.