Produsul banal din bucătărie care fixează culoarea blugilor la spălare: îi vei avea ca noi

Blugii sunt piesa de rezistență din garderoba oricui, dar după câteva spălări, culoarea intensă care îi face atât de speciali începe să se estompeze. Puțini știu însă că soluția pentru a-i păstra ca noi se găsește chiar în bucătărie. Iar trucul estre dezvăluit de Leanna Spektor, co-fondatoare și expertă în stil la Brand House Direct.

Blugii în nuanțe închise, fie că sunt negri sau albastru intens, rămân un element esențial în garderoba oricui, însă întreținerea lor poate fi o provocare. După doar câteva spălări, materialul își pierde adesea intensitatea culorii și aspectul de nou, spre frustrarea multora.

Explicația este una simplă, la fiecare ciclu de spălare, o parte din vopsea se desprinde din fibre. Detergenții puternici, frecvența mare a spălărilor și ciclurile de centrifugare rapide accelerează și mai mult uzura vizibilă a blugilor. În timp, aceștia nu doar că își pierd culoarea, ci și forma, devenind mai largi și mai puțin comozi.

Totuși, există o soluție simplă care poate preveni acest lucru. Potrivit Leannei Spektor, cofondatoare și expertă în stil la Brand House Direct, un magazin online australian de modă și încălțăminte, secretul constă într-un ingredient natural adăugat direct în mașina de spălat. Acesta „fixează” culoarea și împiedică decolorarea țesăturii, păstrând blugii ca noi chiar și după numeroase spălări.

Spektor susține că trucul este ușor de aplicat și nu necesită produse speciale din comerț — doar un articol natural pe care majoritatea oamenilor îl au deja în casă. Astfel, blugii preferați pot fi menținuți mai mult timp în stare impecabilă, fără efort suplimentar și fără costuri ridicate.

Un simplu ingredient, oțetul alb, poate fixa culoarea fibrelor de denim, împiedicând albastrul să se estompeze în timp. Trucul este folosit de mult timp de pasionații de modă și de croitorii profesioniști, tocmai pentru că oferă rezultate rapide, fără să deterioreze materialul.

Tot ce trebuie făcut este să adaugi o jumătate de cană de oțet alb în apa de spălare sau direct în compartimentul pentru balsam al mașinii de spălat. Oțetul acționează ca un fixator natural, menținând intensitatea culorii chiar și după mai multe cicluri de spălare.

Pe lângă efectul de protejare a nuanței, oțetul ajută și la eliminarea mirosurilor neplăcute, redând prospețimea hainelor. Este o soluție simplă, ieftină și ecologică, perfectă pentru cei care vor ca blugii preferați să arate impecabil cât mai mult timp.

„Oțetul alb este un fixator natural pentru coloranți. Ajută la fixarea culorii în țesătură, astfel încât vopseaua să nu slăbească din intensitate la fiecare spălare. În plus, îndepărtează orice reziduu de detergent care s-ar putea lipi de fibre”.

Spălarea blugilor pe dos nu este doar o recomandare estetică, ci o metodă eficientă de protecție. Prin întoarcerea pantalonilor înainte de a-i introduce în mașina de spălat, suprafața exterioară este ferită de frecarea directă și de mișcarea mecanică din cuvă, reducând astfel riscul de decolorare. În plus, un ciclu de spălare cu apă rece ajută la păstrarea pigmenților în țesătură, prevenind estomparea nuanței originale.

Balsamurile de rufe nu sunt deloc recomandate atunci când vine vorba de spălarea blugilor. Substanțele din compoziția lor formează un strat pe fibrele textile ducând la apariția scămoșării. În plus, pentru a menține culoarea și forma originală a blugilor este de preferat să fie uscați natural, evitând uscătorul de rufe. Căldura intensă poate duce la decolorare și la micșorarea țesăturii.

Potrivit lui Spektor, îngrijirea atentă a hainelor înseamnă nu doar un aspect impecabil, ci și o investiție mai inteligentă. „A avea grijă corect de haine înseamnă să cheltui mai puțin pe termen lung și reduci risipa. Prin obiceiurile simple, cum ar fi spălarea corectă a blugilor, le prelungești durata de viață și îți păstrezi garderoba în stare bună ani la rând”.