Paltoanele care fac furori în acest sezon: lungi, medii sau scurte

Jess Cartner-Morley, editor de modă la The Guardian, a oferit câteva informații despre tendințele sezonului rece, concentrându-se pe paltoane și jachete. Potrivit acesteia, iarna aceasta vine cu accente stilistice noi, evidențiind piese-cheie care combină funcționalitatea cu un aer sofisticat, adaptate atât nevoilor urbane, cât și unui stil personal distinct.

În această iarnă paltoanele scurte ies din peisaj, iar cele lungi revin în forță. Designerii și influencerii din domeniu au stabilit deja o regulă esențială pentru sezonul rece: lungimea contează mai mult ca niciodată. Fie că alegi croieli clasice sau moderne, piesa-cheie din garderoba ta, paltonul, trebuie să treacă de genunchi, de preferat până aproape de gleznă.

Deși există nenumărate moduri de a accesoriza, de la eșarfe înnodate creativ la coliere stratificate și combinații ingenioase din tricotaje, regula de bază rămâne simplă: optează pentru un palton lung.

Mai exact, cu cât haina se apropie mai mult de gleznă, cu atât mesajul transmis este mai clar: ești în pas cu tendințele iernii 2025. La fel ca o tunsoare sau croiala blugilor, lungimea hainei devine un indicator vizual al stilului personal. Este un detaliu care nu poate fi ignorat și care transmite că ești conectat la dinamica modei.

După sezonul trecut dominat de paltoanele simple, din lână în nuanțe închise, iarna aceasta aduce o schimbare radicală. Designerii propun o estetică mai curajoasă: carourile puternice, blănurile artificiale cu textură amplă aproape de podea care accentuează silueta clasică.

Branduri de referință în lumea luxului, precum Burberry și MaxMara, întăresc direcția acestui nou val stilistic. Când ambele case optează pentru o abordare similară, devine clar că este mai mult decât un simplu experiment de sezon: este o tendință în formare.

La prezentarea MaxMara din Milano, confortul s-a împletit cu opulența. Paltoanele din lână au fost reinterpretate cu gulere dramatice și croieli ample, iar un look inedit a fost compus dintr-o vestă lungă, de blană, suprapusă peste o haină matlasată, strânsă în talie cu o curea.

Pe podiumul de la Tate Britain, Londra, toate aparițiile vedetelor de la brandul Burberry au fost marcate de paltoane lungi, semn clar că direcția sezonului rece este una îndrăzneață și impunătoare.

Actorul englez Richard E. Grant a fost surprins într-un palton impunător, cu cordonul bine strâns, amintind de un personaj desprins dintr-o poveste de iarnă. Alături de el, actrița Lesley Manville a demonstrat că eleganța nu are nevoie de înălțime. Cu o siluetă delicată de doar 1,57 m, Manville a purtat un trench lung, negru, din material devoré, strâns în talie, care îi atingea aproape gleznele, o alegere stilistică îndrăzneață și reușită.

Deși pare prematur să discutăm despre hainele groase, sezonul rece se apropie rapid, iar paltonul devine piesa centrală a garderobei. Este ceea ce te va reprezenta în ochii celor din jur, fiind adesea singurul element vizibil dintr-o ținută.

Tocmai de aceea, „alegerea nu trebuie să fie superficială deoarece paltonul devine un soi de extensie a personalității”. Iar în acest an, tendințele se îndreaptă ferm către croieli ample și forme generoase, „care combină confortul cu eleganța”, a concluzionat experta în modă Jess Cartner-Morley.