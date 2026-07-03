Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a declarat vineri că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public. Declarația vine în contextul reacțiilor generate de ancheta DIICOT privind azilele ilegale din județul Bihor.

Cristina Chiriac a precizat că, în ultimele zile, procurorii DIICOT au fost supuși unor critici și presiuni publice generate de instrumentarea unei cauze penale aflate în desfășurare.

„În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost supusă unor critici și unor presiuni publice generate de instrumentarea unei cauze penale aflate în curs. Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, a transmis procurorul general.

În comunicatul transmis, Cristina Chiriac afirmă că procurorii trebuie să își desfășoare activitatea independent de presiuni politice, mediatice sau de opinia publică.

„Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate”, a declarat aceasta.

Procurorul general a arătat că dezbaterea publică asupra activității Ministerului Public este firească, însă a atras atenția că presiunile exercitate asupra anchetelor înainte de pronunțarea instanțelor nu sunt compatibile cu principiile statului de drept.

Cristina Chiriac a mai transmis că independența procurorilor nu reprezintă un privilegiu profesional, ci o garanție constituțională în beneficiul cetățenilor.

Potrivit acesteia, atunci când independența procurorilor este afectată, este pusă în pericol capacitatea statului de a aplica legea în mod egal și imparțial.

„Ministerul Public are obligația constituțională de a apăra ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor și interesele generale ale societății. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă”, se arată în comunicat.

În final, procurorul general a reafirmat că va apăra independența funcțională a tuturor procurorilor și a avertizat că „statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice”.

Mesajul procurorului general a fost transmis în contextul anchetei DIICOT privind azilele ilegale din județul Bihor, dosar în care procurorii cercetează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane.

În acest caz, Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a celor șase persoane reținute, inclusiv a lui Viorel Pașca, decizia nefiind definitivă.

Cu o zi înainte, și DIICOT a transmis un comunicat în care a criticat declarațiile cu caracter politic făcute în legătură cu dosarul, apreciind că acestea au reprezentat o intervenție într-o cauză penală aflată în desfășurare.

Procurorii au susținut că justiția nu se realizează prin declarații politice sau postări pe rețelele sociale și au subliniat că anchetele trebuie să se desfășoare exclusiv în cadrul procedurilor judiciare prevăzute de lege.