Tradiționala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea va avea loc duminică, 18 octombrie, în București. Evenimentul va începe în apropierea Parcului Cișmigiu și se va încheia la Catedrala „Sfântul Iosif”, unde este programată o Sfântă Liturghie solemnă.

Procesiunea va fi condusă de Arhiepiscopul Mitropolit de București, Aurel Percă.

Manifestările religioase vor începe la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, aflat la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în apropierea Parcului Cișmigiu.

Programul anunțat de Arhidieceza Romano-Catolică de București este următorul:

14:15 – Adunarea credincioșilor, a persoanelor consacrate, a ministranților și a preoților în fața monumentului Sfântului Ioan Paul al II-lea.

14:30 – Sfântul Rozariu, în prezența IPS Aurel Percă.

15:00 – Celebrare liturgică.

15:15 – Pornirea procesiunii spre Catedrala „Sfântul Iosif”.

15:45 – Sfânta Liturghie solemnă.

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucățică de pânză care conține câteva picături din sângele Suveranului Pontif. Aceasta a fost dăruită Catedralei „Sfântul Iosif” din București la 19 mai 2011 de cardinalul Stanisław Dziwisz, arhiepiscop emerit de Cracovia și fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la inițiativa Nunțiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului București.

Lucrarea a fost realizată în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în România în 1999. A fost prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară cu populație majoritar ortodoxă.

Monumentul din bronz, realizat de sculptorul sloven de origine bosniacă Mirsad Begić, a fost dezvelit la 1 august 2011.