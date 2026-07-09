Probleme pentru celebra insulă din Grecia. Numărul turiștilor a scăzut semnificativ

Celebra insulă din Grecia, Santorini, înregistrează în această vară o reducere semnificativă a numărului de turiști străini, potrivit datelor prezentate de Asociația Hotelierilor din Santorini. Reprezentanții industriei turistice vorbesc despre un declin al sosirilor și al rezervărilor hoteliere, în timp ce insula rămâne una dintre cele mai căutate destinații din Grecia, relatează ekathimerini.com.

Președintele Asociației Hotelierilor din Santorini, Antonis Pagonis, a anunțat că insula înregistrează semne clare ale unei scăderi a numărului de vizitatori străini, potrivit ekathimerini.com.

Datele prezentate arată că sosirile turiștilor din afara Greciei au fost cu 25% mai mici în luna mai comparativ cu aceeași perioadă din 2024. În luna iunie, declinul a continuat, fiind înregistrată o reducere de 20% față de iunie anul trecut.

Antonis Pagonis a declarat că diminuarea rezervărilor hoteliere este chiar mai accentuată decât scăderea numărului de turiști.

Comparația este realizată cu anul 2024, întrucât 2025 nu este considerat un reper relevant, după ce activitatea seismică a afectat sezonul turistic.

Scăderea numărului de vizitatori apare și pe fondul unui conflict dintre hotelierii din Santorini și platforma Trivago.

Potrivit reprezentanților industriei hoteliere, platforma ar prezenta în mod eronat insula și i-ar direcționa pe utilizatori către insula Milos, aflată în apropiere, în locul Santorini.

Cunoscută pentru plajele vulcanice, apusurile spectaculoase și satele albe construite pe stânci, Santorini rămâne una dintre cele mai vizitate destinații de vacanță din Grecia. Costul unei vacanțe diferă în funcție de perioada aleasă și de tipul de cazare. Perioada recomandată pentru vizitarea insulei este între aprilie și septembrie, în special în lunile iunie, iulie, august și septembrie, când turiștii pot profita atât de plajă, cât și de viața de noapte. Pentru cei care vor să reducă bugetul, lunile aprilie, mai, sfârșitul lui septembrie și octombrie oferă, de regulă, prețuri mai accesibile.

O noapte într-un hotel de lux din Oia sau într-o locuință tip Airbnb cu piscină poate ajunge, în medie, la aproximativ 500 de euro. În schimb, un hotel de dimensiuni mai mici, situat în centrul insulei, poate costa aproximativ 700 de euro pe săptămână pentru două persoane. Pentru turiștii care vor să fie aproape de principalele atracții fără să cheltuiască foarte mult, localitățile Thira și Imerovigli reprezintă alternative mai accesibile, multe unități de cazare oferind piscină și mic dejun la prețuri mai reduse.

Rezervarea din timp poate aduce oferte mai avantajoase și o gamă mai variată de opțiuni pe platforme precum Airbnb, Booking sau Agora.

Deși este considerată o destinație exclusivistă, Santorini poate fi vizitată și cu un buget redus. Prețul mediu al unei nopți de cazare este de aproximativ 150 de euro, însă costurile cresc considerabil pentru hotelurile și restaurantele aflate în zona Caldera, unde turiștii plătesc în primul rând pentru priveliștea asupra vulcanului și a apusului.