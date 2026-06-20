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Probleme pe calea ferată după o furtună în zona Coșna. CFR a intervenit pentru refacerea alimentării cu energie

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Probleme pe calea ferată după o furtună în zona Coșna. CFR a intervenit pentru refacerea alimentării cu energieTren CFR. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Alimentarea cu energie electrică pe segmentul feroviar Iacobeni – Coșna a fost afectată sâmbătă seara din cauza unei furtuni de scurtă durată produse în zona Coșna, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul a determinat oprirea temporară a două trenuri și intervenția echipelor tehnice pentru verificarea și remedierea defecțiunilor apărute la linia de contact. Circulația a fost reluată parțial după repunerea sub tensiune a unei porțiuni din traseu.

Probleme la alimentarea cu energie după rafale puternice de vânt

Potrivit CFR SA, dificultățile au fost provocate de declanșări în rețeaua de alimentare cu energie electrică, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din zona Coșna.

Linia de contact, care asigură alimentarea locomotivelor electrice, a fost afectată temporar, ceea ce a impus verificări tehnice înainte de reluarea traficului feroviar în condiții de siguranță.

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Două trenuri au staționat temporar în trafic

Din cauza întreruperii alimentării, trenul Regio 5703 a rămas temporar staționat în Halta de Mișcare Argeștru, iar trenul InterRegio 1831 a fost oprit în Halta de Mișcare Roșu.

CFR SA, lucrări electrificare

Sursa foto: CFR Calători

La ora 19:40, alimentarea cu energie electrică a fost repusă sub tensiune pe segmentul Iacobeni – Floreni, ceea ce a permis reluarea circulației pentru cele două garnituri afectate.

Verificările continuă între Floreni și Coșna

CFR SA a precizat că porțiunea de șine Floreni – Coșna a rămas în continuare scoasă de sub tensiune, până la finalizarea verificărilor tehnice și remedierea problemelor identificate la infrastructura de alimentare.

Pentru intervenție a fost trimisă din Vatra Dornei o drezină pantograf, utilaj specializat folosit pentru inspectarea și repararea instalațiilor de alimentare electrică ale căii ferate.

Intervențiile vizează reluarea circulației în condiții de siguranță

Reprezentanții administratorului infrastructurii feroviare continuă lucrările de verificare și remediere pe sectorul afectat.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA urmărește restabilirea completă a alimentării cu energie și revenirea la condiții normale de circulație pe întreaga distanță dintre Floreni și Coșna.

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