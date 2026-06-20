Bărbat prins cu un cuţit de 13 cm în trenul InterCity București-Iași

Un bărbat de 47 de ani din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a fost depistat sâmbătă cu un cuţit cu lama de 13 centimetri în trenul InterCity 561, după ce a atras atenţia personalului feroviar prin comportamentul său, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.

Potrivit IPJ Galaţi, şeful trenului a sesizat poliţia după ce a observat un călător care nu deţinea bilet de călătorie, consuma băuturi alcoolice şi fuma în vagon, provocând disconfort celorlalţi pasageri. Acesta a mai semnalat că bărbatul ar avea asupra sa un obiect tăietor.

La sosirea trenului InterCity în staţia Râmnicu Sărat, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare au intervenit imediat. În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, aceştia au descoperit un cuţit cu lungimea totală de 23 de centimetri, dintre care lama măsura 13 centimetri.

„În urma verificărilor efectuate la sosirea trenului în staţia Râmnicu Sărat, poliţiştii au identificat persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Cu ocazia controlului corporal, asupra acestuia a fost descoperit un cuţit cu lungimea totală de 23 de centimetri, având lama de 13 centimetri. Obiectul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat IPJ Galaţi.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Incidentul readuce în atenţie problemele de siguranţă din transportul feroviar, mai ales pe fondul consumului de alcool în mijloacele de transport public şi al purtării ilegale de arme albe.

Autorităţile feroviare şi cele de ordine publică reamintesc pasagerilor importanţa respectării regulilor şi semnalării imediate a oricărui comportament suspect sau periculos.