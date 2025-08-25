Un bărbat din Timiș și-a alergat soția, de 78 de ani, cu un cuțit în mână, pe strada din fața sediului Poliției
- Veronica Bursașiu
- 25 august 2025, 20:45
- Bărbatul, înarmat cu un cuțit, imobilizat și încătușat de șefa de post
- Speriată și urlând de durere femeia a ieșit pe străzi strigând după ajutor.Femeia a alergat, cât au ținut-o picioarele, spre postul de poliție din comună. Polițiștii au auzit strigătele de ajutor și au sărit în sprijinul femeii. Bărbatul turbat de furie a fost oprit din cursa de urmărire a femeii chiar de șefa Postului de Poliție Tomești. Aceasta nu s-a lăsat impresionată de furia bărbatului. Șefa de post din Tomești spune că era pregătită să tragă cu arma, dar a ajuns la concluzia că îl poate deposeda de cuțit. L-a deposedat. Chiar când bărbatul se pregătea să o înjunghie a doua oară pe femeie. L-a încătușat, a dat prim-ajutor femeii și a chemat întăriri.
- Femeia agresată de soț a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale
Gest inexplicabil al unui septuagenar din Timiș. Întâi și-a lovit soția. Femeia are 78 de ani. A luat apoi un cuțit și și-a fugărit soția pe străzile satului. Bărbatul din Tomești este acum cercetat pentru violență în familie.
Scandalul între bărbat și soția lui a început chiar în gospodăria lor. Bărbatul băuse. Așa că, sub influența aburilor alcoolului, fără să stea prea mult pe gânduri, a luat un cuțit și a lovit femeia în dreptul umărului.
"La data de 25 august, în jurul orei 12:40, șefa de post din localitatea Tomesti a intervenit, a imobilizat și încătușat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soția sa cu un cuțit în mâna, după ce o agresase cu acesta în zona brațului stâng", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.
Bărbatul a ajuns acum în grija polițiștilor. Aceștia explică cum s-a produs fapta pentru care bărbatul a fost încătușat, iar victima sa a ajuns la spital . "Incidentul s-a petrecut în comuna Tomești, femeia, în vârstă de 78 de ani, alerga către postul de poliție care era în apropiere.Acum bărbatul se află în custodia poliției, iar femeia a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie„, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.
