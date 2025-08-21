Social O femeie, înjunghiată mortal de soț. Bărbatul a sărit de la balcon și a murit







O femeie de 44 de ani a murit după ce a fost înjunghiată de soțul său, în locuința din Craiova. După incident, bărbatul s-a baricadat în casă, iar la sosirea forțelor de ordine, acesta a sărit de la balconul apartamentului, situat la etajul întâi. Echipajele medicale au intervenit imediat, efectuând manevre de resuscitare, iar ulterior bărbatul a fost transportat la spital, în stare gravă.

Polițiștii din Dolj au intervenit joi, după ce au fost alertați prin trei apeluri la 112 cu privire la un incident grav într-un apartament din Craiova. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, un bărbat ar fi ucis-o pe soția sa, după care s-ar fi izolat în locuință.

La fața locului s-au deplasat echipe de poliție de la Secția 4 Craiova, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj. Odată pătrunși în apartament, forțele de ordine au găsit o femeie în vârstă de 44 de ani, fără suflare.

O echipă mixtă formată din polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic al IPJ Dolj, coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, s-a deplasat la fața locului pentru a desfășura cercetări menite să clarifice circumstanțele evenimentului.

Potrivit unor surse locale, femeia ucisă era profesoară de limba germană, iar soțul său lucra ca inginer. Pierderea locului său de muncă ar fi generat tensiuni și conflicte repetate în familie.

Unul dintre cele trei apeluri la numărul de urgență 112 a fost realizat de un poștaș, care a auzit țipetele femeii. Polițiștii au intervenit și au forțat ușa apartamentului, moment în care bărbatul a încercat să îi agreseze pe anchetatori. Totul s-a petrecut în fața fiicei cuplului, care a reușit să iasă din locuință și să ceară ajutor.

Zona a fost imediat asigurată, iar o echipă specializată, alcătuită din polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, acționează sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a determina cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul tragic.

În prezent, autoritățile investighează cauzele care au condus la gestul extrem al bărbatului, precum și calificarea juridică a faptelor, informează gds.ro.