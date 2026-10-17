Primele cazuri de gripă au fost înregistrate în România încă din luna septembrie, mai devreme decât în sezoanele anterioare. Medicii recomandă vaccinarea cât mai rapidă, însă disponibilitatea redusă a unor vaccinuri îngreunează imunizarea populației.

Situația apare în contextul în care INSP a anunțat primul deces cauzat de gripă din acest sezon, iar numărul infecțiilor respiratorii raportate într-o singură săptămână a ajuns la 82.363.

Simin Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, a declarat că sezonul gripal a început mai devreme anul acesta, primele îmbolnăviri fiind identificate încă din septembrie.

Medicul a recomandat ca vaccinarea să înceapă sau să continue cât mai curând, chiar dacă anumite produse nu sunt disponibile în toate farmaciile. Aceasta a explicat că există mai multe variante de vaccin antigripal, destinate unor categorii diferite de pacienți, iar medicul de familie poate recomanda produsul potrivit.

„Anul acesta sezonul de gripă a debutat mai devreme. Noi am avut primele cazuri mai ușoare, dar cazuri de gripă încă din luna septembrie. Deci și vaccinarea oamenilor ar trebui să înceapă cât mai repede sau să continue cât mai repede. Să nu uităm că sunt mai multe tipuri de vaccin antigripal și s-ar putea ca, dacă ne gândim la grupele de risc reprezentate de vârstnici, să putem găsi mai repede vaccinul cu doză mai mare de antigen, respectiv pentru copii vaccinul cu administrare intranazală. Deci sunt trei feluri de vaccin antigripal și medicul de familie poate orienta pacienții în privința tipului de vaccin pe care să îl caute cu precădere”, a afirmat medicul la Digi24.

Astfel, persoanele care nu găsesc vaccinul antigripal căutat pot solicita sfatul medicului de familie pentru a afla ce variantă este potrivită categoriei de vârstă și situației medicale.

Simin Florescu a declarat că, până în prezent, nu a fost identificată o tulpină nouă de virus gripal.

Medicul a remarcat, în același timp, că populația este mai conștientă de importanța vaccinării împotriva gripei.

Cu toate acestea, disponibilitatea limitată a unor vaccinuri poate întârzia imunizarea persoanelor care doresc să se protejeze.

Specialiștii continuă să recomande vaccinarea drept cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Medicul Simin Florescu a explicat că gripa nu trebuie confundată cu o viroză respiratorie ușoară, deoarece poate afecta întregul organism și poate provoca forme severe de boală. Din acest motiv, persoanele care prezintă simptome respiratorii sunt sfătuite să ia legătura mai întâi cu medicul de familie.

Acesta poate evalua manifestările relatate de pacient și poate decide dacă este necesară îndrumarea către un spital. Potrivit medicului, pentru o primă evaluare nu este obligatorie prezentarea fizică la cabinet, simptomele putând fi comunicate inclusiv telefonic.

„Noi recomandăm ca orientarea pacienților către spitale să fie făcută de către medicii de familie pentru că gripa nu este doar o viroză, ci este o boală sistemică care poate să evolueze foarte grav. Așa că simptomatologia trebuie relatată medicului de familie chiar și telefonic, nu trebuie neapărat să fie programat și consultat. Și el este cel care ar putea să orienteze pacienții către spital în ideea unei eventualități de gripă”, a adăugat Simin Florescu.

Recomandarea medicului vine în contextul creșterii numărului de infecții respiratorii și al apariției primului deces asociat gripei în acest sezon.

Deși vaccinarea rămâne principala măsură de prevenție, persoanele care prezintă simptome sunt îndemnate să solicite sfatul medicului de familie pentru stabilirea pașilor următori